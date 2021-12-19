Жительница Черновцов установила рекорд Украины по длительности заболевания COVID-19

"В Черновцах национальный реестр рекордов осуществит регистрацию уникального случая, которому с медицинской точки зрения до сих пор нет объяснения. Черновчанка Юлия Драпата на протяжении семи месяцев и 13 дней непрерывно болела COVID-19", – написала она.

В сюжете ТСН, вышедшем 19 декабря, говорится, что инфицировалась Драпата в ноябре 2020 года, симптомы пропали через несколько недель, но результаты ПЦР-тестов, сделанные в разных лабораториях, показывали наличие COVID-19 до июня 2021 года.

Коронавирус у нее обнаружили в Германии, куда украинка с лимфомой отправилась на очередной курс химиотерапии.

У Драпаты было 15%-ное поражение легких, но госпитализация ей не понадобилась, отмечают журналисты.