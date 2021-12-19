В Украине из-за эпидемии резко выросло число листов нетрудоспособности – Шмыгаль

"Правительство на этой неделе выделило 1,75 млрд грн Фонду социального страхования на выплаты больничных. В связи с пандемией наблюдался резкий рост количества листов нетрудоспособности. Поэтому правительство выделило дополнительные средства, чтобы ФССУ выплатил помощь всем нуждающимся", – написал он.

По словам главы правительства, расчеты показывают, что такая сумма "позволит осуществить выплаты для 330 тыс. застрахованных лиц".

"После поступления на счет фонда указанные средства будут оперативно направлены на выплаты пособий", – пообещал Шмыгаль.