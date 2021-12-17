В Украине две ТЭС и две ТЭЦ переходят на газ из-за дефицита угля – Шмыгаль

Шмыгаль отметил, что собственная добыча и импорт угля составляют более 2 млн тонн в месяц Фото: kmu.gov.ua

Мероприятие транслировалось в Facebook Офиса президента Украины.

"Кабинет Министров и Министерство энергетики скоординировали свою деятельность с "Укрэнерго" и НКРЭКУ. Ведется работа по поставкам угля на склады отдельных ТЭЦ и ТЭС. Со стороны Минэнерго и Кабинета Министров были подготовлены специальные вспомогательные услуги для Луганской ТЭС, двух ТЭЦ и еще одной теплоэлектростанции. Для них разработаны ряд мер и дополнительная услуга по работе на газе", – сказал Шмыгаль.

По его словам, НКРЭКУ должна принять решение о введении дополнительной услуги, чтобы цена использования газа для Луганской ТЭС была справедливой, так как нет возможности поставлять уголь на эту станцию.

В то же время Шмыгаль добавил, что собственная добыча и импорт угля составляют более 2 млн тонн в месяц при сжигании от 1,7 до 1,9 млн тонн.

8 декабря СБУ отправила Кабмину отчет, в котором предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля.

Согласно документу, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение – 2146,5 тыс. тонн).

В частности, запасы угля на Славянской ТЭС составляли 1,6 тыс. тонн при плановом накоплении 105 тыс. тонн, на Луганской ТЭС – 36,2 тыс. тонн при плановых 120 тыс. тонн, на Черниговской ТЭЦ – 6,5 тыс. тонн при плановых 43 тыс. тонн, на Дарницкой ТЭЦ вообще нет запасов при плановом накоплении 55,2 тыс. тонн.

СБУ предупредила Кабмин, что такая ситуация "создает угрозу энергетической безопасности государства" и надежному прохождению осенне-зимнего периода.