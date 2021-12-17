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В Украине две ТЭС и две ТЭЦ переходят на газ из-за дефицита угля – Шмыгаль

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Шмыгаль отметил, что собственная добыча и импорт угля составляют более 2 млн тонн в месяц
Шмыгаль отметил, что собственная добыча и импорт угля составляют более 2 млн тонн в месяц
Фото: kmu.gov.ua

Две теплоэлектростанции (ТЭС) и две теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах. Об этом 17 декабря на брифинге по итогам заседания созданного координационного энергетического штаба заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет пресс-центр Кабмина.

Мероприятие транслировалось в Facebook Офиса президента Украины.  

"Кабинет Министров и Министерство энергетики скоординировали свою деятельность с "Укрэнерго" и НКРЭКУ. Ведется работа по поставкам угля на склады отдельных ТЭЦ и ТЭС. Со стороны Минэнерго и Кабинета Министров были подготовлены специальные вспомогательные услуги для Луганской ТЭС, двух ТЭЦ и еще одной теплоэлектростанции. Для них разработаны ряд мер и дополнительная услуга по работе на газе", – сказал Шмыгаль.

По его словам, НКРЭКУ должна принять решение о введении дополнительной услуги, чтобы цена использования газа для Луганской ТЭС была справедливой, так как нет возможности поставлять уголь на эту станцию.

В то же время Шмыгаль добавил, что собственная добыча и импорт угля составляют более 2 млн тонн в месяц при сжигании от 1,7 до 1,9 млн тонн.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/355067103047173/

8 декабря СБУ отправила Кабмину отчет, в котором предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля.

Согласно документу, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение – 2146,5 тыс. тонн).

В частности, запасы угля на Славянской ТЭС составляли 1,6 тыс. тонн при плановом накоплении 105 тыс. тонн, на Луганской ТЭС – 36,2 тыс. тонн при плановых 120 тыс. тонн, на Черниговской ТЭЦ – 6,5 тыс. тонн при плановых 43 тыс. тонн, на Дарницкой ТЭЦ вообще нет запасов при плановом накоплении 55,2 тыс. тонн.

СБУ предупредила Кабмин, что такая ситуация "создает угрозу энергетической безопасности государства" и надежному прохождению осенне-зимнего периода.

Контекст:

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов 15 октября предупреждал, что для прохождения отопительного сезона Украине предстоит дополнительно поставлять уголь. По его словам, Украина имеет контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.

30 октября в Минэнерго сообщали, что Украина будет импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР, украинские компании уже подписали необходимые контракты.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко 5 ноября заверил, что Украина сможет спокойно пройти отопительный период, несмотря на то, что РФ останавливает поставки энергетического угля в Украину и создает искусственные препятствия для импорта Украиной угля из Казахстана.

Вечером 15 ноября президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором пообещал, что недостатка угля в Украине не будет, и "государство никого не оставит без света и тепла". Он упомянул, в частности, что, "кроме нашего украинского угля, будет семь кораблей Panamax, которые уже идут и прибудут в украинские порты в ближайшее время".

В тот же вечер частная компания ДТЭК Рината Ахметова сообщила, что зафрахтовала семь кораблей с углем для обеспечения украинских ТЭС топливом. "Президент Украины Владимир Зеленский отметил усилия компании по подготовке к отопительному сезону и обеспечению углем в сложных условиях", – говорилось в пресс-релизе.

Издание "Главком" со ссылкой на данные Министерства энергетики писало, что фактические запасы угля на трех государственных ТЭС "Центрэнерго" по состоянию на 22 ноября составляли 77,1 тыс. тонн – в 2,2 раза ниже допустимого гарантированного объема.

По состоянию на 16 декабря, по данным "Укрэнерго", запасы угля на складах ТЭС составляли 447,3 тыс. тонн. 6 декабря запасы угля составляли 414,9 тыс. тонн.

Чтобы пополнять склады, Украина ежемесячно будет импортировать от шести до 10 кораблей угля морским путем, говорил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма. По его словам, к концу года на складах будет по меньшей мере 800 тыс. тонн угля.

Решение о внедрении для ТЭС и ТЭЦ вспомогательной услуги по закупке газа для обеспечения прохождения отопительного сезона инициировало Министерство энергетики Украины. Отмечается, что ТЭС и ТЭЦ будут использовать газ "в случае и только на период возможного отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах производителей, основным проектным видом топлива которых является уголь".

В то же время в Минэнергетики подчеркнули, что продолжается накопление угля на складах. Так, в декабре ожидается около 1,95 млн тонн поставок украинского и импортного угля в целом. При этом планируемое потребление ожидается на уровне около 1,7 млн тонн.

Теги: Украина, Кабинет Министров, газ, уголь, энергетика, правительство, Укрэнерго, дефицит, отопительный сезон, угрозы, Министерство энергетики, ТЭС, ТЭЦ, НКРЭКУ, премьер-министр, Денис Шмыгаль, брифинг, природный газ, Кабмин
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