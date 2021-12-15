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ТЭС и ТЭЦ могут временно перевести на газ из-за дефицита угля – Минэнергетики Украины

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ТЭС и ТЭЦ будут использовать газ для производства электроэнергии только в случае отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах производителей, отметили в Минэнерго
ТЭС и ТЭЦ будут использовать газ для производства электроэнергии только в случае отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах производителей, отметили в Минэнерго
Фото: depositphotos.com

Министерство энергетики Украины инициировало принятие Кабмином решения о внедрении для ТЭС и ТЭЦ вспомогательной услуги по закупке газа для обеспечения прохождения отопительного сезона. Об этом 14 декабря сообщил пресс-центр ведомства.

Отмечается, что ТЭС и ТЭЦ будут использовать газ для производства электроэнергии "в случае и только на период возможного отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах производителей, основным проектным видом топлива которых является уголь".

"Это не значит, что мы переводим все наши ТЭС и ТЭЦ на газ. Механизм, который будет имплементирован, предполагает использование газа только для того объема генерирующих мощностей, которого может не хватать в определенный момент, – пояснил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко. – Мы не хотим допустить ситуацию, которая была в прошлом году, когда "Центрэнерго" использовала газ для производства электроэнергии и не имела средств, чтобы рассчитаться за поставленные объемы, потому что не было предусмотрено соответствующего механизма".

В то же время в Минэнергетики подчеркнули, что продолжается накопление угля на складах. Так, в декабре ожидается около 1,95 млн тонн поставок украинского и импортного угля в целом. При этом планируемое потребление ожидается на уровне около 1,7 млн тонн.

Контекст:

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов 15 октября предупреждал, что для прохождения отопительного сезона Украине предстоит дополнительно поставлять уголь. По его словам, Украина имеет контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.

30 октября в Минэнерго сообщали, что Украина будет импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР, украинские компании уже подписали необходимые контракты.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко 5 ноября заверил, что Украина сможет спокойно пройти отопительный период, несмотря на то, что РФ останавливает поставки энергетического угля в Украину и создает искусственные препятствия для импорта Украиной угля из Казахстана.

Вечером 15 ноября президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором пообещал, что недостатка угля в Украине не будет, и "государство никого не оставит без света и тепла". Он упомянул, в частности, что, "кроме нашего украинского угля, будет семь кораблей Panamax, которые уже идут и прибудут в украинские порты в ближайшее время".

В тот же вечер частная компания ДТЭК Рината Ахметова сообщила, что зафрахтовала семь кораблей с углем для обеспечения украинских ТЭС топливом. "Президент Украины Владимир Зеленский отметил усилия компании по подготовке к отопительному сезону и обеспечению углем в сложных условиях", – говорилось в пресс-релизе.

Издание "Главком" со ссылкой на данные Министерства энергетики писало, что фактические запасы угля на трех государственных ТЭС "Центрэнерго" по состоянию на 22 ноября составляли 77,1 тыс. тонн – в 2,2 раза ниже допустимого гарантированного объема.

По состоянию на 13 декабря, по данным "Укрэнерго", запасы угля на складах ТЭС составляли 459,4 тыс. тонн. 6 декабря запасы угля составляли 414,9 тыс. тонн.

Чтобы пополнять склады, Украина ежемесячно будет импортировать от шести до 10 кораблей угля морским путем, говорил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма. По его словам, к концу года на складах будет по меньшей мере 800 тыс. тонн угля.

Теги: Украина, газ, уголь, энергетика, дефицит, Министерство энергетики, электроэнергия, ТЭС, ТЭЦ, Центрэнерго, Кабмин, Юрий Власенко
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