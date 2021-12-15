ТЭС и ТЭЦ могут временно перевести на газ из-за дефицита угля – Минэнергетики Украины

ТЭС и ТЭЦ будут использовать газ для производства электроэнергии только в случае отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах производителей, отметили в Минэнерго Фото: depositphotos.com

Отмечается, что ТЭС и ТЭЦ будут использовать газ для производства электроэнергии "в случае и только на период возможного отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах производителей, основным проектным видом топлива которых является уголь".

"Это не значит, что мы переводим все наши ТЭС и ТЭЦ на газ. Механизм, который будет имплементирован, предполагает использование газа только для того объема генерирующих мощностей, которого может не хватать в определенный момент, – пояснил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко. – Мы не хотим допустить ситуацию, которая была в прошлом году, когда "Центрэнерго" использовала газ для производства электроэнергии и не имела средств, чтобы рассчитаться за поставленные объемы, потому что не было предусмотрено соответствующего механизма".

В то же время в Минэнергетики подчеркнули, что продолжается накопление угля на складах. Так, в декабре ожидается около 1,95 млн тонн поставок украинского и импортного угля в целом. При этом планируемое потребление ожидается на уровне около 1,7 млн тонн.