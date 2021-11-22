Запасы угля государственных ТЭС более чем в два раза ниже минимально допустимых – СМИ

"Последние три месяца каждый второй энергоблок "Центрэнерго" не работает из-за нехватки угля. Согласно данным Министерства, на Углегорской ТЭС находится в 5,1 раза меньше угля от необходимого уровня (12,2 тыс. т), на Трипольской ТЭС – в 1,9 раза (25,8 тыс. т), на Змиевской ТЭС – в 1,5 раза (39,1 тыс. т). По данным системного оператора НЭК "Укрэнерго", каждый второй блок не работает из-за нехватки топлива", – сказано в материале.

12 блоков из 23 государственных ТЭС простаивают из-за отсутствия угля, а восемь блоков находятся на разных стадиях ремонта, отметили авторы материала. Всего в работе у "Центрэнерго" сейчас три блока – по одному блоку на Змиевской, Углегорской и Трипольской ТЭС, пишет "Главком".