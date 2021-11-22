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Запасы угля государственных ТЭС более чем в два раза ниже минимально допустимых – СМИ

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12 блоков из 23 государственных ТЭС простаивают из-за отсутствия угля, пишет "Главком"
12 блоков из 23 государственных ТЭС простаивают из-за отсутствия угля, пишет "Главком"
Фото: depositphotos.com

Издание "Главком" пишет со ссылкой на данные Министерства энергетики, что фактические запасы угля на трех государственных ТЭС "Центрэнерго" по состоянию на 22 ноября в 2,2 раза ниже допустимого гарантированного объема. На складах осталось 77,1 тыс. т угля.

"Последние три месяца каждый второй энергоблок "Центрэнерго" не работает из-за нехватки угля. Согласно данным Министерства, на Углегорской ТЭС находится в 5,1 раза меньше угля от необходимого уровня (12,2 тыс. т), на Трипольской ТЭС – в 1,9 раза (25,8 тыс. т), на Змиевской ТЭС – в 1,5 раза (39,1 тыс. т). По данным системного оператора НЭК "Укрэнерго", каждый второй блок не работает из-за нехватки топлива", – сказано в материале.

12 блоков из 23 государственных ТЭС простаивают из-за отсутствия угля, а восемь блоков находятся на разных стадиях ремонта, отметили авторы материала. Всего в работе у "Центрэнерго" сейчас три блока – по одному блоку на Змиевской, Углегорской и Трипольской ТЭС, пишет "Главком".

Контекст:

Агентство “РБК-Украина” писало, что Украина с 1 ноября возобновляет импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС. Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь, отмечало агентство.

2 ноября в "Укрэнерго" сообщили, что запросили аварийную помощь у Беларуси для балансировки энергосистемы.

По данным на сайте "Укрэнерго", сейчас Украина импортирует из Беларуси 415 МВт-час. 

Теги: уголь, энергетика, дефицит, электроэнергия, ТЭС, Центрэнерго, энергосистема
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