"Уголь физически в порту, но это российский порт". Украина работает над поставками угля из Казахстана морским путем – Галущенко

Галущенко уточнил, что недавно прибывший на корабле уголь законтрактован "ДТЭК Энерго" как посредником, но оплачен государством Фото: Андрій Якобчук / Міністерство енергетики України / Facebook

"Над этим работают. Уголь физически в порту, но это российский порт [Тамань]. К вопросу подключилась казахстанская сторона. Это для них тоже проблема, так как они имеют обязательства перед нами", – сказал Галущенко.

По словам министра, у "Центрэнерго" подписан "реальный контракт" на 660 тыс. тонн угля из Казахстана, которые должно были поступать по железной дороге.

"Насколько я знаю, "Центрэнерго" оплатило аванс. Надеюсь, хотя бы два корабля мы в результате увидим", – подчеркнул министр.

Он добавил, что ориентировочно с 24 ноября на "Центрэнерго" начнет поступать пришедший в Украину 20 ноября уголь из США в объеме 60,5 тыс. тонн. При этом Галущенко уточнил, что в данном случае уголь законтрактован "ДТЭК Энерго" как посредником, но оплачен государственной генкомпанией.

"Уже половина угля разгружена. Он пойдет на Трипольскую и Углегорскую ТЭС "Центрэнерго"... Мы контролируем ситуацию с точки зрения логистики, учитывая возможности порта и железной дороги", – пояснил Галущенко.