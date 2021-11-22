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"Уголь физически в порту, но это российский порт". Украина работает над поставками угля из Казахстана морским путем – Галущенко

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Галущенко уточнил, что недавно прибывший на корабле уголь законтрактован "ДТЭК Энерго" как посредником, но оплачен государством
Галущенко уточнил, что недавно прибывший на корабле уголь законтрактован "ДТЭК Энерго" как посредником, но оплачен государством
Фото: Андрій Якобчук / Міністерство енергетики України / Facebook

Министерство энергетики Украины, ПАО "Центрэнерго" и казахстанские компании работают над вопросом поставок угля из Казахстана морским путем в обход заблокированных Российской Федерацией железнодорожных. Об этом сообщил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко на международной конференции "Атомные возможности для развития страны", пишет "Интерфакс-Украина".

"Над этим работают. Уголь физически в порту, но это российский порт [Тамань]. К вопросу подключилась казахстанская сторона. Это для них тоже проблема, так как они имеют обязательства перед нами", – сказал Галущенко.

По словам министра, у "Центрэнерго" подписан "реальный контракт" на 660 тыс. тонн угля из Казахстана, которые должно были поступать по железной дороге.

"Насколько я знаю, "Центрэнерго" оплатило аванс. Надеюсь, хотя бы два корабля мы в результате увидим", – подчеркнул министр.

Он добавил, что ориентировочно с 24 ноября на "Центрэнерго" начнет поступать пришедший в Украину 20 ноября уголь из США в объеме 60,5 тыс. тонн. При этом Галущенко уточнил, что в данном случае уголь законтрактован "ДТЭК Энерго" как посредником, но оплачен государственной генкомпанией.

"Уже половина угля разгружена. Он пойдет на Трипольскую и Углегорскую ТЭС "Центрэнерго"... Мы контролируем ситуацию с точки зрения логистики, учитывая возможности порта и железной дороги", – пояснил Галущенко.

Контекст:

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов 15 октября предупреждал, что для прохождения отопительного сезона Украине предстоит дополнительно поставлять уголь. По его словам, Украина имеет контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.

30 октября в Минэнерго сообщали, что в ноябре этого года Украина будет импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР, украинские компании уже подписали необходимые контракты.

Галущенко 5 ноября заверил, что Украина сможет спокойно пройти отопительный период, несмотря на то, что РФ останавливает поставки энергетического угля в Украину и создает искусственные препятствия для импорта Украиной угля из Казахстана.

В министерстве инфраструктурного развития Казахстана утверждали, что Россия не блокировала поставку угля в Украину, "но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны".

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины по состоянию на 15 ноября опустились ниже 400 тыс. тонн.

Вечером 15 ноября президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором пообещал, что недостатка угля в Украине не будет, и "государство никого не оставит без света и тепла". Он упомянул, в частности, что, "кроме нашего украинского угля, будет семь кораблей Panamax, которые уже идут и прибудут в украинские порты в ближайшее время".

В тот же вечер частная компания ДТЭК Рината Ахметова сообщила, что зафрахтовала семь кораблей с углем для обеспечения украинских ТЭС топливом. "Президент Украины Владимир Зеленский отметил усилия компании по подготовке к отопительному сезону и обеспечению углем в сложных условиях", – говорилось в пресс-релизе.

Теги: Казахстан, уголь, энергетика, ДТЭК, Министерство энергетики, ТЭС, Герман Галущенко
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