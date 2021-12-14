Украина будет ежемесячно импортировать от шести до 10 кораблей угля, к концу года ожидается не менее 800 тыс. тонн – Шурма

"Чтобы пополнять склады, мы ежемесячно будем импортировать от шести до 10 кораблей [угля] морским путем. На сегодняшний день два корабля уже находятся под разгрузкой в портах... Еще около шести кораблей мы ожидаем до конца декабря... Далее ежемесячно: январь, февраль, март – такие же объемы угля мы будем импортировать. И я ожидаю, что к концу года на наших складах будет по меньшей мере 800 тыс. тонн угля", – сказал Шурма.

Говоря о декабре, замглавы ОПУ отметил, что три корабля угля импортирует госкомпания "Центрэнерго", пять кораблей – компания ДТЭК. Приблизительно такая же структура импорта угля будет в январе и феврале, добавил Шурма.

По его словам, ежемесячно Украина добывает в общей сложности 1,3 млн тонн угля. Кроме того, импорт из Польши ежемесячно составляет 100–120 тыс. тонн угля.

"В том режиме, в котором работает наша энергетика, мы будем сжигать от 1,4 млн до 1,6 млн тонн угля. Если мы умножим восемь кораблей на 75 тыс. тонн – это около 550 тыс. тонн. То есть мы сожжем украинский уголь и сожжем от 100 до 200 тыс. тонн импортного морского угля. То есть 350 тыс. тонн морского импортного угля у нас ляжет дополнительно на склад к тем 450 тыс. тонн, которые сейчас есть", – посчитал Шурма.