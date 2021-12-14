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Украина будет ежемесячно импортировать от шести до 10 кораблей угля, к концу года ожидается не менее 800 тыс. тонн – Шурма

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Чтобы пополнять склады, Украина ежемесячно будет импортировать до 10 кораблей угля морским путем, отметил Шурма
Чтобы пополнять склады, Украина ежемесячно будет импортировать до 10 кораблей угля морским путем, отметил Шурма
Фото: depositphotos.com

Объем угля, который добывается в Украине, достаточный, чтобы обеспечивать работу энергосистемы, учитывая режим, в котором работают атомная энергетика, гидроэнергетика, и то, что добавляет "зеленая" энергетика. Об этом 13 декабря в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV сообщил замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Ростислав Шурма.

"Чтобы пополнять склады, мы ежемесячно будем импортировать от шести до 10 кораблей [угля] морским путем. На сегодняшний день два корабля уже находятся под разгрузкой в портах... Еще около шести кораблей мы ожидаем до конца декабря... Далее ежемесячно: январь, февраль, март – такие же объемы угля мы будем импортировать. И я ожидаю, что к концу года на наших складах будет по меньшей мере 800 тыс. тонн угля", – сказал Шурма.

Говоря о декабре, замглавы ОПУ отметил, что три корабля угля импортирует госкомпания "Центрэнерго", пять кораблей – компания ДТЭК. Приблизительно такая же структура импорта угля будет в январе и феврале, добавил Шурма.

По его словам, ежемесячно Украина добывает в общей сложности 1,3 млн тонн угля. Кроме того, импорт из Польши ежемесячно составляет 100–120 тыс. тонн угля.

"В том режиме, в котором работает наша энергетика, мы будем сжигать от 1,4 млн до 1,6 млн тонн угля. Если мы умножим восемь кораблей на 75 тыс. тонн – это около 550 тыс. тонн. То есть мы сожжем украинский уголь и сожжем от 100 до 200 тыс. тонн импортного морского угля. То есть 350 тыс. тонн морского импортного угля у нас ляжет дополнительно на склад к тем 450 тыс. тонн, которые сейчас есть", – посчитал Шурма.

Контекст:

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов 15 октября предупреждал, что для прохождения отопительного сезона Украине предстоит дополнительно поставлять уголь. По его словам, Украина имеет контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.

30 октября в Минэнерго сообщали, что в ноябре этого года Украина будет импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР, украинские компании уже подписали необходимые контракты.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко 5 ноября заверил, что Украина сможет спокойно пройти отопительный период, несмотря на то, что РФ останавливает поставки энергетического угля в Украину и создает искусственные препятствия для импорта Украиной угля из Казахстана.

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины по состоянию на 15 ноября опустились ниже 400 тыс. тонн.

Вечером 15 ноября президент Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором пообещал, что недостатка угля в Украине не будет, и "государство никого не оставит без света и тепла". Он упомянул, в частности, что, "кроме нашего украинского угля, будет семь кораблей Panamax, которые уже идут и прибудут в украинские порты в ближайшее время".

В тот же вечер частная компания ДТЭК Рината Ахметова сообщила, что зафрахтовала семь кораблей с углем для обеспечения украинских ТЭС топливом. "Президент Украины Владимир Зеленский отметил усилия компании по подготовке к отопительному сезону и обеспечению углем в сложных условиях", – говорилось в пресс-релизе.

Издание "Главком" со ссылкой на данные Министерства энергетики писало, что фактические запасы угля на трех государственных ТЭС "Центрэнерго" по состоянию на 22 ноября составляли 77,1 тыс. тонн – в 2,2 раза ниже допустимого гарантированного объема.

Теги: Украина, уголь, энергетика, импорт, атомная энергетика, ДТЭК, ТЭС, Центрэнерго, электростанция, корабли, Офис президента Украины, зеленая энергетика, госкомпании, Ростислав Шурма
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