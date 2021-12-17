СБУ предупредила Кабмин о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля – СМИ

Одним из негативных явлений при прохождении осенне-зимнего периода есть "непринятие надлежащих мер по накоплению угля на складах ТЭС и ТЭЦ, говорится в отчете СБУ Фото: depositphotos.com

Об этом говорится в отчете Службы безопасности Украины, отправленном Кабмину, его опубликовало ZN.UA.

Отмечается, что одним из негативных явлений при прохождении осенне-зимнего периода (ОЗП) 2021–2022 года есть "непринятие надлежащих мер по накоплению угля на складах ТЭС/ТЭЦ".

Так, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонения ─ 2146,5 тыс. тонн). Это "свидетельствует о критическом запасе указанного топлива”, сказано в отчете СБУ.

В частности, запасы угля на Славянской ТЭС составляли 1,6 тыс. тонн при плановом накоплении 105 тыс. тонн, на Луганской ТЭС – 36,2 тыс. тонн при плановом 120 тыс. тонн, на Черниговской ТЭЦ ─ 6,5 тыс. тонн при плановом 43 тыс. тонн, на Дарницкой ТЭЦ вообще нету запасов при плановом накоплении 55,2 тыс. тонн.

СБУ предупредила Кабмин, что такая ситуация "создает угрозу энергетической безопасности государства" и надежному прохождению ОЗП, что может привести к "чрезвычайным событиям техногенного характера, росту социальной напряженности среди населения и дискредитации органов государственной власти".