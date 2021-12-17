ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"Синэво" заявила, что налоговая "убивает бизнес", требуя 1,1 млрд грн. Шмыгаль не исключил злоупотреблений

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Проверку сети налоговая проводила осенью
Проверку сети налоговая проводила осенью
Фото: Сінево / Синэво / Synevo медична лабораторія / Facebook

Сеть медицинских лабораторий "Синэво Украина" заявила 16 декабря в Facebook, что Государственная налоговая служба (ГНС) безосновательно требует от них 1,1 млрд грн.

"Налоговая служба Украины безосновательно требует у "Синэво" 1,1 млрд грн. [...] Налоговая убивает бизнес, необоснованно требуя от "Синэво" почти 50% годового оборота компании, и вредит инвестиционному климату Украины", – говорится в сообщении.

В сети уточнили, что 1,086 млрд грн налоговая потребовала после проверок, которые проходили в сентябре – ноябре 2021 года.

"Налоговая служба обвиняет "Синэво Украина" в якобы непредоставлении необходимых для проверки документов, подтверждающих расходы компании. Со своей стороны, компания "Синэво" очень удивлена таким решением налоговой службы и категорически не соглашается с ним. Официально заявляем, что налоговому органу были предоставлены все запрашиваемые для проверки документы и факты передачи этих документов были задокументированы", – объяснили в компании.

Бизнесмены подчеркнули, что "только за последние два года" заплатили в бюджет страны более 300 млн грн различных налогов и сборов, а также создали более 2 тыс. рабочих мест, официально выплачивая зарплату.

По их данным, их лаборатории сделали более 2 млн тестов на коронавирус.

"Мы всех призываем вместе противодействовать таким действиям налоговых органов. Ведь такие необоснованные решения налоговой службы могут иметь негативные последствия для инвестиционного климата Украины в целом, это наносит непоправимый ущерб имиджу Украины на международной арене и нивелирует все предпринятые усилия по созданию реноме привлекательной для бизнеса и инвестиций страны", – заявили в "Синэво".

https://www.facebook.com/synevolab/posts/4945741115437296

В ГНС 16 декабря проинформировали, что и.о. главы службы Михаил Титарчук взял дело "под личный контроль".

"С учетом документов, предоставленных предприятием, мы рассмотрим возможность проведения дополнительной проверки – для вынесения справедливого решения", – сказал он.

В ГНС отметили, что акт о проверке был составлен 25 ноября, а 7 декабря "Синэво" "воспользовалась своим законным правом и подала возражения к такому акту проверки".

"Возражения в ГНС рассмотрят до 20 декабря 2021 года, и компания по желанию примет участие в данном процессе", – объяснили налоговики.

16 декабря ситуацию с "Синэво" прокомментировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщало агентство "Интерфакс-Украина".

"Относительно работы налоговой нужно посмотреть... Я не вникал. У нас в государстве отсутствует коррупционная пирамида, так что, если возникают какие-то отдельные случаи злоупотреблений и человеческого фактора, уверяю: это отдельные случаи, в которых отдельно нужно разбираться... Я поговорю с министром финансов о том, что происходит с точки зрения этой компании", – сказал премьер.

Контекст:

В 2015 году у "Синэво" уже были проблемы из-за налогов. В компании заявляли, что сотрудники Государственной фискальной службы выломали двери и начали обыск в центральном офисе в Киеве в связи с "неполной уплатой налогов".

"Синэво" – часть европейского медицинского холдинга Medicover, представленного в Украине, Германии, Польше, Румынии, Турции, Беларуси, Грузии, Молдове, Болгарии, Сербии, Индии.

Теги: налоги, медицина, инвестиции, бюджет, бизнес, документы, Синэво, расходы, проверки, Государственная налоговая служба Украины, Денис Шмыгаль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Я извинилась". Актриса, сыгравшая напарницу Сердючки Гелю, рассказала, как помирилась с Данилко
  "Я извинилась". Актриса, сыгравшая напарницу Сердючки Гелю, рассказала, как помирилась с Данилко
Осадчая появилась на публике в платье без бретелек с огромным декольте
Осадчая появилась на публике в платье без бретелек с огромным декольте
  "Полностью соответствует новогодней тематике – году Тигра". Рецепт сытной закуски на Новый год
  "Полностью соответствует новогодней тематике – году Тигра". Рецепт сытной закуски на Новый год
Убийство на съемках "Ржавчины". Полиция получила ордер на проверку телефона Болдуина
Убийство на съемках "Ржавчины". Полиция получила ордер на проверку телефона Болдуина
  "У меня здоровые творческие амбиции". Бацман рассказала, какую цель поставила на ближайшее время
  "У меня здоровые творческие амбиции". Бацман рассказала, какую цель поставила на ближайшее время
Джеджула заявил, что подал в суд на мать своей девятимесячной дочери
Джеджула заявил, что подал в суд на мать своей девятимесячной дочери
"Два крутых парня". Том Круз сделал селфи с Владимиром Кличко
"Два крутых парня". Том Круз сделал селфи с Владимиром Кличко
  "Близость была". Актриса, игравшая немую Гелю у Сердючки, ответила на вопрос о романе с Данилко
  "Близость была". Актриса, игравшая немую Гелю у Сердючки, ответила на вопрос о романе с Данилко
"Чучело наглое, хамоватое", " На чем он торчит?" Киркоров с ногами забрался на стол к известному ведущему
"Чучело наглое, хамоватое", " На чем он торчит?" Киркоров с ногами забрался на стол к известному ведущему
  "А, я же честно работаю, могу говорить". Логай озвучил свой максимальный гонорар за съемки
  "А, я же честно работаю, могу говорить". Логай озвучил свой максимальный гонорар за съемки
"Лучшее решение", "Голой завтракать – самый кайф" . 39-летняя Седокова снялась полностью обнаженной
"Лучшее решение", "Голой завтракать – самый кайф" . 39-летняя Седокова снялась полностью обнаженной
"Какая пироженка". Никитюк крупным планом показала пятую точку
"Какая пироженка". Никитюк крупным планом показала пятую точку
  "По тем временам это были большие деньги". Бацман рассказала о своем первом гонораре
  "По тем временам это были большие деньги". Бацман рассказала о своем первом гонораре
Шоумен Дядя Жора рассекретил гонорары коллег за корпоративы
Шоумен Дядя Жора рассекретил гонорары коллег за корпоративы
TamerlanAlena в своем стиле перепели хит Ротару "Одна калина". Аудио
TamerlanAlena в своем стиле перепели хит Ротару "Одна калина". Аудио
"Секси-бомбита", "Секасная". Экс-участница "ВИА Гры" с полуголой грудью снялась в магазине
"Секси-бомбита", "Секасная". Экс-участница "ВИА Гры" с полуголой грудью снялась в магазине
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ух, станочек – огонь". Каменских крупным планом показала бедра и пах (232949)
2
"Горячая детка". Рианна без бюстгальтера показала "подпрыгивающую" грудь (68133)
3
"Как ей может быть 50?" Стилист Лопес обнародовал фото, на которых певица полностью оголила ноги и грудь (54787)
4
"Натуральные – самые лучшие". Рианна засветила соски (53528)
5
"Пошлость неописуемая". Волочкова раздвинула ноги перед мужчиной (47399)
6
"Нет трусиков", "Я очень сильно вoзбудился". Ани Лорак шокировала сеть новыми снимками без нижнего белья (41426)
7
"О боже, хочу", "Какая красота". Тина Кароль c расставленными ногами засветила голую грудь (36370)
8
"Какая же шикарная". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась без бюстгальтера (34017)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS