"Синэво" заявила, что налоговая "убивает бизнес", требуя 1,1 млрд грн. Шмыгаль не исключил злоупотреблений

"Налоговая служба Украины безосновательно требует у "Синэво" 1,1 млрд грн. [...] Налоговая убивает бизнес, необоснованно требуя от "Синэво" почти 50% годового оборота компании, и вредит инвестиционному климату Украины", – говорится в сообщении.

В сети уточнили, что 1,086 млрд грн налоговая потребовала после проверок, которые проходили в сентябре – ноябре 2021 года.

"Налоговая служба обвиняет "Синэво Украина" в якобы непредоставлении необходимых для проверки документов, подтверждающих расходы компании. Со своей стороны, компания "Синэво" очень удивлена таким решением налоговой службы и категорически не соглашается с ним. Официально заявляем, что налоговому органу были предоставлены все запрашиваемые для проверки документы и факты передачи этих документов были задокументированы", – объяснили в компании.

Бизнесмены подчеркнули, что "только за последние два года" заплатили в бюджет страны более 300 млн грн различных налогов и сборов, а также создали более 2 тыс. рабочих мест, официально выплачивая зарплату.

По их данным, их лаборатории сделали более 2 млн тестов на коронавирус.

"Мы всех призываем вместе противодействовать таким действиям налоговых органов. Ведь такие необоснованные решения налоговой службы могут иметь негативные последствия для инвестиционного климата Украины в целом, это наносит непоправимый ущерб имиджу Украины на международной арене и нивелирует все предпринятые усилия по созданию реноме привлекательной для бизнеса и инвестиций страны", – заявили в "Синэво".

В ГНС 16 декабря проинформировали, что и.о. главы службы Михаил Титарчук взял дело "под личный контроль".

"С учетом документов, предоставленных предприятием, мы рассмотрим возможность проведения дополнительной проверки – для вынесения справедливого решения", – сказал он.

В ГНС отметили, что акт о проверке был составлен 25 ноября, а 7 декабря "Синэво" "воспользовалась своим законным правом и подала возражения к такому акту проверки".

"Возражения в ГНС рассмотрят до 20 декабря 2021 года, и компания по желанию примет участие в данном процессе", – объяснили налоговики.

16 декабря ситуацию с "Синэво" прокомментировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщало агентство "Интерфакс-Украина".

"Относительно работы налоговой нужно посмотреть... Я не вникал. У нас в государстве отсутствует коррупционная пирамида, так что, если возникают какие-то отдельные случаи злоупотреблений и человеческого фактора, уверяю: это отдельные случаи, в которых отдельно нужно разбираться... Я поговорю с министром финансов о том, что происходит с точки зрения этой компании", – сказал премьер.