В Украине за сутки подтвердили 3,6 тыс. случаев COVID-19

За прошлые сутки с коронавирусной инфекцией в больницы попали 2129 человек Фото: ЕРА

Среди заболевших – 390 детей и 49 медицинских работников.

За прошлые сутки с коронавирусной инфекцией в больницы попали 2129 человек, выздоровело 6866 украинцев. С начала эпидемии в стране подтвердили 3 608 151 случай COVID-19, из них выздоровело 3 331 865 человек.

18 декабря в Украине зафиксировали 176 летальных случаев COVID-19, с начала эпидемии – уже 93 105.

Сутками ранее в стране подтвердили 7,5 тыс. случаев коронавируса, 288 человек умерли.