В Украине за сутки подтвердили 3,6 тыс. случаев COVID-19

Среди заболевших – 390 детей и 49 медицинских работников.
За прошлые сутки с коронавирусной инфекцией в больницы попали 2129 человек, выздоровело 6866 украинцев. С начала эпидемии в стране подтвердили 3 608 151 случай COVID-19, из них выздоровело 3 331 865 человек.
18 декабря в Украине зафиксировали 176 летальных случаев COVID-19, с начала эпидемии – уже 93 105.
Сутками ранее в стране подтвердили 7,5 тыс. случаев коронавируса, 288 человек умерли.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.
Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. 13 декабря Ляшко сказал, что в Украине уровень заболеваемости COVID-19 снижается пять недель подряд.