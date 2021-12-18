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В Украине за сутки подтвердили 7,5 тыс. новых случаев COVID-19

За все время эпидемии в Украине от коронавируса скончалось почти 93 тыс. человек
За все время эпидемии в Украине от коронавируса скончалось почти 93 тыс. человек
Фото: ЕРА

За сутки 17 декабря в Украине подтвердили 7503 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом пресс-служба Минздрава проинформировала в Facebook.

Среди новых пациентов – 674 ребенка и 154 медработника. 

За последние 24 часа 2018 человек попали в больницы с коронавирусной инфекцией, 288 ранее заболевших пациентов умерли, 18 534 – выздоровели. 

За все время эпидемии в Украине заболело – 3 604 549 человек, из них выздоровели – поправилось – 3 324 999, умерли – 92 929. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2023825037780591


Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. 13 декабря Ляшко сказал, что в Украине уровень заболеваемости COVID-19 снижается пять недель подряд

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, эпидемия, больница, Минздрав, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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