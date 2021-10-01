В Минздраве рассказали, в каких случаях в Украине продолжат выдавать бумажные больничные до 1 февраля

С сегодняшнего дня в Украине больничные выдают только в электронной форме, но, как отметили в Минздраве, есть исключения.

Бумажные больничные будут выдавать в течение указанного периода:

Контекст:

Кабинет Министров Украины 28 ноября 2018 года принял решение о создании электронного реестра листков нетрудоспособности. Тогда планировалось, что в 2019 году электронные больничные полностью заменят бумажные.

Потом старт программы несколько раз переносили. 9 июля 2020 года в Минздраве сообщили, что в тестовом режиме запускают электронные больничные на базе сервиса Пенсионного фонда. Полный переход на е-больничные был запланирован на 1 сентября, но его отложили до октября.

По данным Министерства социальной политики Украины, больничные в стране ежегодно получают 5,5 млн граждан, по листам нетрудоспособности оплачивается более 18 млрд грн. По расчетам Министерства социальной политики, электронные больничные позволят экономить от 1 млрд грн до 5 млрд грн ежегодно.