В 2021 году 40% украинского экспорта приходится на Евросоюз – Шмыгаль

Шмыгаль анонсировал наибольший экспорт за восемь лет Фото: kmu.gov.ua

"В январе – октябре экспорт украинских товаров составил более $54 млрд, что на 38% больше, чем в прошлом году. Экспорт товаров по итогам года будет наибольшим за последние восемь лет", – написал он.

Шмыгаль отметил, что за 10 месяцев 2021 года "главным рынком сбыта украинских товаров остался Европейский союз с долей в 40%".