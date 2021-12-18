В 2021 году 40% украинского экспорта приходится на Евросоюз – Шмыгаль

"В январе – октябре экспорт украинских товаров составил более $54 млрд, что на 38% больше, чем в прошлом году. Экспорт товаров по итогам года будет наибольшим за последние восемь лет", – написал он.
Шмыгаль отметил, что за 10 месяцев 2021 года "главным рынком сбыта украинских товаров остался Европейский союз с долей в 40%".
В ноябре Министерство экономики Украины сообщало, что за 10 месяцев текущего года страна продала в ЕС на 2 млн тонн меньше зерновых, хотя в деньгах этот экспорт больше на $54 млн – $1,447 млрд.
Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.
Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе закреплен в Конституции.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила 22 сентября 2021 года, что Украина выполнила 58% обязательств Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.