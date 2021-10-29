Лом – это стратегическое сырье, его экспорт нужно запретить как можно быстрее – нардеп Соха

Роман Соха: Я считаю, что это стратегическое сырье и мы должны как можно быстрее принять это решение Фото: Роман Соха / Facebook

"Экспорт лома нужно ограничивать и останавливать, если ситуация на сегодняшний день складывается так, что мы должны останавливать промышленные предприятия", – сказал Соха.

Он напомнил, что в первом полугодии 2020 года Украина экспортировала 17 тыс. тонн лома, а в первом полугодии 2021-го – уже 213 тыс. тонн лома. Если не остановить экспорт, металлургическая отрасль останется без сырья и крупные предприятия вынуждены будут останавливаться, из-за чего десятки тысяч украинцев окажутся без работы, считает он.

"В моем округе расположены два металлургических предприятия – "Днепроспецсталь" и "Запорожсталь". Общая численность работающих там людей – порядка 20 тыс. человек. Так вот, если завтра эти предприятия остановятся и 20 тыс. человек окажутся на улице – и мы заходим в зиму, мы заходим в необходимость оплачивать платежки, тарифы и т.д., – то это просто катастрофа", – объяснил Соха.

Нардеп подчеркнул, что металлолом – это стратегическое сырье, так как оно обеспечивает менее затратное и более экологичное производство металла, поэтому правительство должно немедленно остановить его экспорт, чтобы не только не допустить остановки меткомбинатов сейчас, но и сохранить металлургическую отрасль в будущем.

"Это сырье, которое обеспечивает менее затратное производство. Мы уходим от двух процессов – это агломерация шихты, это доменные печи, первичная переплавка руды на чугун при работе с металлоломом. Потребность предприятий в ломе – это от 30 до 90%. Поэтому я считаю, что это стратегическое сырье и мы должны как можно быстрее принять это решение", – подытожил Соха.