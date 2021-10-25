Нардеп Магера: Категорически требую принятия решения о полном запрете экспорта лома

Сергей Магера: Мало того, что мы терпим убытки, падают объемы производства, – мы теряем рынки, вот что самое главное Фото: Сергей Магера / Facebook

Он подчеркнул, что экспорт лома достиг критических объемов, металлургические предприятия Украины испытывают дефицит сырья и вынуждены сокращать производство. Политик подчеркнул, что такой ситуации не было с 90-х годов XX века.

"Заводы сегодня работают не просто с колес. Собственный персонал этих предприятий частично занят поиском лома и поднятием его даже на территории предприятий. Такое было в конце 1990-х – начале 2000-х", – заявил нардеп.

По его словам, из-за массового вывоза металлолома предприятия потеряют свои позиции в мире, валютные поступления в страну упадут, как и перечисление налогов в госбюджет.

"Мало того, что мы терпим убытки, падают объемы производства, – мы теряем рынки, вот что самое главное. За этим стоят валютная выручка, поступление налогов в государственный бюджет. Это целый каскад негатива, который неизбежно повлечет к еще более крупному кризису в нашей металлургической отрасли. Категорически требую принятия решения о полном запрете экспорта лома", – сказал Магера.