Нардеп Магера: Категорически требую принятия решения о полном запрете экспорта лома

Он подчеркнул, что экспорт лома достиг критических объемов, металлургические предприятия Украины испытывают дефицит сырья и вынуждены сокращать производство. Политик подчеркнул, что такой ситуации не было с 90-х годов XX века.
"Заводы сегодня работают не просто с колес. Собственный персонал этих предприятий частично занят поиском лома и поднятием его даже на территории предприятий. Такое было в конце 1990-х – начале 2000-х", – заявил нардеп.
По его словам, из-за массового вывоза металлолома предприятия потеряют свои позиции в мире, валютные поступления в страну упадут, как и перечисление налогов в госбюджет.
"Мало того, что мы терпим убытки, падают объемы производства, – мы теряем рынки, вот что самое главное. За этим стоят валютная выручка, поступление налогов в государственный бюджет. Это целый каскад негатива, который неизбежно повлечет к еще более крупному кризису в нашей металлургической отрасли. Категорически требую принятия решения о полном запрете экспорта лома", – сказал Магера.
"Минпром" сообщал со ссылкой на данные Гостаможни, что экспорт украинского металлолома увеличивается с середины весны.
Издание "БизнесЦензор" 27 сентября опубликовало письмо ассоциации металлургов "Укрметаллургпром", в котором представители отрасли просят Кабинет Министров и президента Украины запретить экспорт металлолома до 31 декабря 2023 года.
В июне 2021 года объединение предприятий "Укрметаллургпром" и профильная ассоциация "Укртрубопром" уже обращались к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой ввести временный запрет на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года. Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" поддержал эту инициативу.