Еврокомиссия может до декабря запретить экспорт металлолома – Международное бюро по переработке материалов

17 ноября ожидается публикация финальной версии регуляций обращения с отходами, отмечают "Українські новини", и такое решение может быть принято в этот день.

Контекст:

Как писало агентство УНИАН со ссылкой на публикацию Национальной ассоциации работодателей Южной Африки, с августа 2021 года правительство ЮАР ввело двухлетнюю преференцию для металлургических компаний страны при покупке лома черных металлов. Согласно этому решению, переработчики металлолома сначала обязаны предложить сырье местным производителям со значительной скидкой, и только после этого они получат разрешение на вывоз лома из страны.

Агентство также напомнило, что с июля 2021 года Россия ввела экспортную пошлину на металлолом в размере 5%, но не менее €70 за тонну. Об этом писал российский "Интерфакс". УНИАН отмечает, что фактически это стало запретом на вывоз.

"Металлургпром" писал, что Еврокомиссия продолжает рассматривать инициативу Европейской сталелитейной ассоциации Eurofer – она просит ограничить экспорт металлолома в страны, которые не соответствуют экологическим стандартам Еврорсоюза. Если решение будет принято, то вывоз металлолома в Турцию, Египет, Пакистан и Индию будет остановлен. Эти страны – крупнейшие потребители лома из ЕС, сообщает УНИАН. В июне этого года 70 депутатов Европарламента подписали письмо с призывом к Еврокомиссии прекратить экспорт стального лома – инициаторами обращения были политики из Италии, так как эта страна испытывает дефицит сырья для своей металлургической промышленности.

"Минпром" сообщал со ссылкой на данные Гостаможни, что экспорт украинского металлолома увеличивается с середины весны.

Издание "БизнесЦензор" 27 сентября опубликовало письмо ассоциации металлургов "Укрметаллургпром", в котором представители отрасли просят Кабинет Министров и президента Украины запретить экспорт металлолома до 31 декабря 2023 года.

В июне 2021 года объединение предприятий "Укрметаллургпром" и профильная ассоциация "Укртрубопром" уже обращались к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой ввести временный запрет на экспорт металлолома из Украины до 31 декабря 2023 года. Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" поддержал эту инициативу.