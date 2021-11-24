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Экспорт товаров и услуг из Украины в Евросоюз увеличился почти на 48% – Минэкономики

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Украина стремится в Евросоюз
Украина стремится в Евросоюз
Фото: ЕРА (архив)

В январе – сентябре 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года экспорт товаров и услуг из Украины в Европейский союз. Об этом 23 ноября сообщило Министерство экономики Украины в информации о заседании комитета Украина – ЕС.

"ЕС остается главным торговым партнером Украины с общей долей в общеторговом обороте в объеме 39,8%. За три квартала текущего года экспорт товаров и услуг в ЕС вырос на 47,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, соответствующий рост импорта составляет 26,8%", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили со ссылкой на заместителя министра экономики Украины – торгового представителя Украины Тараса Качку, что "наблюдается рост объемов торговли не только в ценовых, но и в количественных показателях".

В частности, вырос экспорт руды (плюс 29%), изделий из дерева (плюс 20%) и мебели (плюс 39%).

"За 10 месяцев календарного года мы продали в ЕС на 2 млн тонн меньше зерновых (6,1 к 8,1 млн тонн за 10 месяцев 2020 года), хотя в деньгах этот экспорт больше на $54 млн – $1,447 млрд. Это связано с меньшим урожаем в прошлом году", – объяснил Качка.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе закреплен в Конституции.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сообщила 22 сентября 2021 года, что Украина выполнила 58% обязательств Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Теги: экономика, импорт, Министерство экономики, экспорт, урожай, Европейский союз, торговля, Евросоюз, Тарас Качка, заседание, Минэкономики
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