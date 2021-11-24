Экспорт товаров и услуг из Украины в Евросоюз увеличился почти на 48% – Минэкономики

"ЕС остается главным торговым партнером Украины с общей долей в общеторговом обороте в объеме 39,8%. За три квартала текущего года экспорт товаров и услуг в ЕС вырос на 47,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, соответствующий рост импорта составляет 26,8%", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили со ссылкой на заместителя министра экономики Украины – торгового представителя Украины Тараса Качку, что "наблюдается рост объемов торговли не только в ценовых, но и в количественных показателях".

В частности, вырос экспорт руды (плюс 29%), изделий из дерева (плюс 20%) и мебели (плюс 39%).

"За 10 месяцев календарного года мы продали в ЕС на 2 млн тонн меньше зерновых (6,1 к 8,1 млн тонн за 10 месяцев 2020 года), хотя в деньгах этот экспорт больше на $54 млн – $1,447 млрд. Это связано с меньшим урожаем в прошлом году", – объяснил Качка.