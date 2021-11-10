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ДЕНЬГИ

Бюджет теряет огромные деньги за каждый день отсрочки введения запрета на экспорт лома – эксперт

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Каленков: Запрет на экспорт лома нужен уже сейчас
Каленков: Запрет на экспорт лома нужен уже сейчас
Фото: 5.ua

Кабинету Министров Украины необходимо срочно ввести запрет на экспорт металлолома, чтобы бюджет прекратил терять деньги, заявил в комментарии изданию Politeka президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Запрет на экспорт лома нужен уже сейчас. Потому что каждый день везут баржи с металлоломом на Турцию и на Приднестровье идут вагоны", – подчеркнул он.

Каленков добавил, что переработка лома даст госбюджету в четыре-пять раз больше денег, чем приносит пошлина от вывоза сырья за границу. Он отметил, что нынешняя низкая экспортная пошлина не препятствует экспорту и металлолом вывозят в огромных объемах. Каленков позитивно оценил планы Кабмина повысить пошлину до €200, но подчеркнул, что принимать это решение нужно как можно скорее – или ввести временный запрет на экспорт металлолома.

"Как комбинацию решения мы можем запретить экспорт лома хотя бы на несколько месяцев до марта – на этот тяжелый сезон, когда зимой ломозаготовка падает – и за это время принять закон о повышении экспортной пошлины до 200... Нужно понимать, что каждый день проволочки – это огромные недопоступления в государственный бюджет", – заявил Каленков.

Контекст:

В Украине действует экспортная пошлина в размере $58 за тонну металлолома, при этом с середины весны вывоз стабильно растет, писал "Минпром" со ссылкой на данные Гостаможни.

Издание "БизнесЦензор" 27 сентября опубликовало письмо ассоциации металлургов "Укрметаллургпром", в котором представители отрасли просят Кабинет Министров и президента Украины запретить экспорт металлолома до 31 декабря 2023 года. Письмо подписал глава объединения Александр Каленков.

В июне 2021 года объединение "Укрметаллургпром" и профильная ассоциация "Укртрубопром" уже обращалась к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой ввести временный запрет на экспорт металлолома из Украины до конца 2023 года.

Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" поддержал эту инициативу.

Теги: Кабинет Министров, госбюджет, экспорт, пошлины, металлургия, деньги, Кабмин, Укрметаллургпром, Александр Каленков, металлолом
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