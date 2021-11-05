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В РФ обсуждают повышение вывозной пошлины на металлолом до €100 за тонну. В Украине действует ставка $58

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В России не исключают продления срока пошлины и ее повышения
В России не исключают продления срока пошлины и ее повышения
Фото: depositphotos.com

В министерстве промышленности и торговли России обсуждают повышение минимального уровня экспортной пошлины на металлолом до €100 за тонну и ее продление еще на полгода, срок действия нынешней пошлины в €70 за тонну истекает в конце года. Об этом 3 ноября написало российское издание "Коммерсантъ".

В этом году размер пошлины в России уже увеличивали с уровня в €45, но минпромторг предлагал повысить минимальный уровень до €90, а 19 октября начал подготовку к новому росту пошлины, разослав крупным металлургам письмо с просьбой предоставить позиции.

27 октября заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил агентству "Интерфакс", что министерство не исключает продления срока пошлины и ее повышения.

"Отменять их не будем в ближайшее время, сейчас цены на лом опять пошли вверх – в Китае спрос растет, потому что они замещают грязное доменное производство на электросталеплавильное. Поэтому будем смотреть на рыночную ситуацию и исходя из этого принимать решение. Не исключаю, что пошлина может и вырасти. Лом нужен здесь, его необходимо перерабатывать", – сказал российский чиновник. 

Контекст:

В Украине действует экспортная пошлина в размере $58 за тонну металлолома, при этом с середины весны вывоз стабильно растет, писал "Минпром" со ссылкой на данные Гостаможни.

Издание "БизнесЦензор" 27 сентября опубликовало письмо ассоциации металлургов "Укрметаллургпром", в котором представители отрасли просят Кабинет Министров и президента Украины запретить экспорт металлолома до 31 декабря 2023 года. Письмо подписал глава объединения Александр Каленков.

В июне 2021 года объединение "Укрметаллургпром" и профильная ассоциация "Укртрубопром" уже обращалась к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой ввести временный запрет на экспорт металлолома из Украины до конца 2023 года.

Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" поддержал эту инициативу.

"Экспортная пошлина сейчас составляет $58, но после того, как выросли цены на металлопродукцию и на лом в процентном содержании, пошлина уже не является механизмом ограничения экспорта и не убирает ценовой диспаритет", – отмечал глава "Укрметаллургпрома" Александр Каленков.

"Металлургпром" сообщал, что Еврокомиссия рассматривает инициативу Европейской сталелитейной ассоциации Eurofer – она просит ограничить экспорт металлолома из ЕС в страны, которые не соответствуют экологическим стандартам Евросоюза. Если решение будет принято, вывоз металлолома в Турцию, Египет, Пакистан и Индию будет остановлен.

Теги: Россия, промышленность, цены, экспорт, пошлины, металлургия, металлолом
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