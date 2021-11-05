В РФ обсуждают повышение вывозной пошлины на металлолом до €100 за тонну. В Украине действует ставка $58

В этом году размер пошлины в России уже увеличивали с уровня в €45, но минпромторг предлагал повысить минимальный уровень до €90, а 19 октября начал подготовку к новому росту пошлины, разослав крупным металлургам письмо с просьбой предоставить позиции.
27 октября заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил агентству "Интерфакс", что министерство не исключает продления срока пошлины и ее повышения.
"Отменять их не будем в ближайшее время, сейчас цены на лом опять пошли вверх – в Китае спрос растет, потому что они замещают грязное доменное производство на электросталеплавильное. Поэтому будем смотреть на рыночную ситуацию и исходя из этого принимать решение. Не исключаю, что пошлина может и вырасти. Лом нужен здесь, его необходимо перерабатывать", – сказал российский чиновник.
В Украине действует экспортная пошлина в размере $58 за тонну металлолома, при этом с середины весны вывоз стабильно растет, писал "Минпром" со ссылкой на данные Гостаможни.
Издание "БизнесЦензор" 27 сентября опубликовало письмо ассоциации металлургов "Укрметаллургпром", в котором представители отрасли просят Кабинет Министров и президента Украины запретить экспорт металлолома до 31 декабря 2023 года. Письмо подписал глава объединения Александр Каленков.
В июне 2021 года объединение "Укрметаллургпром" и профильная ассоциация "Укртрубопром" уже обращалась к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой ввести временный запрет на экспорт металлолома из Украины до конца 2023 года.
Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" поддержал эту инициативу.
"Экспортная пошлина сейчас составляет $58, но после того, как выросли цены на металлопродукцию и на лом в процентном содержании, пошлина уже не является механизмом ограничения экспорта и не убирает ценовой диспаритет", – отмечал глава "Укрметаллургпрома" Александр Каленков.
"Металлургпром" сообщал, что Еврокомиссия рассматривает инициативу Европейской сталелитейной ассоциации Eurofer – она просит ограничить экспорт металлолома из ЕС в страны, которые не соответствуют экологическим стандартам Евросоюза. Если решение будет принято, вывоз металлолома в Турцию, Египет, Пакистан и Индию будет остановлен.