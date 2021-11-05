В РФ обсуждают повышение вывозной пошлины на металлолом до €100 за тонну. В Украине действует ставка $58

В России не исключают продления срока пошлины и ее повышения Фото: depositphotos.com

В этом году размер пошлины в России уже увеличивали с уровня в €45, но минпромторг предлагал повысить минимальный уровень до €90, а 19 октября начал подготовку к новому росту пошлины, разослав крупным металлургам письмо с просьбой предоставить позиции.

27 октября заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил агентству "Интерфакс", что министерство не исключает продления срока пошлины и ее повышения.

"Отменять их не будем в ближайшее время, сейчас цены на лом опять пошли вверх – в Китае спрос растет, потому что они замещают грязное доменное производство на электросталеплавильное. Поэтому будем смотреть на рыночную ситуацию и исходя из этого принимать решение. Не исключаю, что пошлина может и вырасти. Лом нужен здесь, его необходимо перерабатывать", – сказал российский чиновник.