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Политолог Давыдюк: Брюссель продемонстрировал мастер-класс, как защищать экономические интересы на внешних рынках

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Николай Давыдюк: Для нашей страны из этой истории возникает логичный вопрос: способно ли украинское правительство этот урок выучить?
Николай Давыдюк: Для нашей страны из этой истории возникает логичный вопрос: способно ли украинское правительство этот урок выучить?
Фото: Nick Davydiuk / Facebook

Украина должна брать пример с переговоров США и Евросоюза, как защищать свои экономические интересы в мире, заявил изданию "Деловая столица" политолог Николай Давыдюк. Так он прокомментировал торговые переговоры по поставкам стали, которые стороны завершили 31 октября.

"Европейские сталевары возобновят поставки в "исторически сложившихся объемах", а заградительная пошлина будет заменена квотой. В ответ Евросоюз в знак завершения многолетней торговой войны снимет спецпошлины на американские товары. Брюссель продемонстрировал мастер-класс, как защищать экономические интересы на внешних рынках. Для нашей страны из этой истории возникает логичный вопрос: способно ли украинское правительство этот урок выучить? Пока что стиль нынешнего правительства – это скорее про изворотливость, а не про жесткость и принципиальность. Из-за бесконечного страха обидеть "европейских партнеров" до сих пор не введен запрет на вывоз из Украины металлолома. Из-за дефицита этого сырья украинские заводы, дающие работу сотням тысяч металлургов, оказались на грани остановки. При этом сам Евросоюз с 17 ноября вводит ограничения на экспорт металлолома для защиты интересов своих производителей", – сообщил он. 

Политолог добавил, что от США Украина также не смогла добиться нужных для собственной промышленности решений.

"Ничем закончилась и несмелая попытка украинского правительства добиться от США замены заградительной пошлины квотой, как это сейчас Вашингтон сделал для ЕС. Такая беззубость и уступчивость уже в ближайшее время будет стоить Украине тысяч рабочих мест из-за сокращений на промышленных предприятиях. А ведь решение проблемы простое: нужно не рекомендации европейских консультантов слушать, а повторять то, что делает сам Евросоюз для защиты своих экономических интересов. Жесткость торговых переговоров ЕС и США – урок для Украины", – написал Давыдюк.

Контекст:

Соединенные Штаты Америки и Европейский союз 31 октября сообщили об урегулировании спора о пошлинах на сталь. В рамках соглашения США заменят существующую пошлину на европейскую металлопродукцию в размере 25% на квоты. Стороны договорились, что "исторически сложившиеся" объемы стали из ЕС на американский рынок будут ввозиться беспошлинно. ЕС в ответ снизит свои тарифы.

США ввели пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюзе в 2018 году, во время президентства Дональда Трампа, в ответ ЕС также ввел пошлины на ряд американских товаров.

Кроме того, ЕС провел свое защитное расследование и в результате ввел квоты на импорт стали, в том числе из Украины.

Теги: США, Украина, промышленность, импорт, переговоры, экспорт, тарифы, пошлины, сталь, Европейский союз, ограничения, Евросоюз, алюминий, металлолом, ЕС
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