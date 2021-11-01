Политолог Давыдюк: Брюссель продемонстрировал мастер-класс, как защищать экономические интересы на внешних рынках

"Европейские сталевары возобновят поставки в "исторически сложившихся объемах", а заградительная пошлина будет заменена квотой. В ответ Евросоюз в знак завершения многолетней торговой войны снимет спецпошлины на американские товары. Брюссель продемонстрировал мастер-класс, как защищать экономические интересы на внешних рынках. Для нашей страны из этой истории возникает логичный вопрос: способно ли украинское правительство этот урок выучить? Пока что стиль нынешнего правительства – это скорее про изворотливость, а не про жесткость и принципиальность. Из-за бесконечного страха обидеть "европейских партнеров" до сих пор не введен запрет на вывоз из Украины металлолома. Из-за дефицита этого сырья украинские заводы, дающие работу сотням тысяч металлургов, оказались на грани остановки. При этом сам Евросоюз с 17 ноября вводит ограничения на экспорт металлолома для защиты интересов своих производителей", – сообщил он.

Политолог добавил, что от США Украина также не смогла добиться нужных для собственной промышленности решений.

"Ничем закончилась и несмелая попытка украинского правительства добиться от США замены заградительной пошлины квотой, как это сейчас Вашингтон сделал для ЕС. Такая беззубость и уступчивость уже в ближайшее время будет стоить Украине тысяч рабочих мест из-за сокращений на промышленных предприятиях. А ведь решение проблемы простое: нужно не рекомендации европейских консультантов слушать, а повторять то, что делает сам Евросоюз для защиты своих экономических интересов. Жесткость торговых переговоров ЕС и США – урок для Украины", – написал Давыдюк.