США и Евросоюз объявили об урегулировании спора о пошлинах на сталь

"Соглашение позволяет нам разрешить беспошлинный ввоз ограниченных объемов стали в США, в то же время оно защищает американскую сталелитейную промышленность, гарантируя, что вся сталь, поступающая в США через Европу, будет производиться полностью в Европе", – цитирует пресс-служба Белого дома министра торговли США Джину Раймондо.

Она сообщила, что ЕС в ответ снизит свои тарифы.

Заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в своем Twitter также подтвердил достижение соглашения.

"Мы договорились с США приостановить наш торговый спор по стали и алюминию", – написал политик.

We have agreed with * to pause our steel & aluminium (232) trade dispute and launch cooperation on a Global Arrangement on Sustainable Steel & Aluminium.



Our agreement will be announced by @vonderleyen and @POTUS tomorrow. pic.twitter.com/FDSrZ3U1Nx — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) October 30, 2021