Посольство США в Украине подготовило видео к Хэллоуину. В нем упоминается о дезинформации от России

В начале видео мужчина в костюме белоголового орлана, который является символом США, приходит на работу в посольство. Он берет кофе и идет к лифту, где здоровается с другим мужчиной в костюме астронавта и женщиной.

Далее он вручает отчет коллеге по имени Дэн, у которого на лице маска фонаря из тыквы. Дэн спрашивает, о чем этот отчет. Ему отвечают: "Российская дезинформация".

"О, ужас!" – отреагировал Дэн.