Хэллоуин: история и традиции праздника

Проживавшие в начале нашего века на территории современных Великобритании, Ирландии и Северной Франции кельтские племена делили год на два периода – зимний и летний. 31 октября в их календаре считалось последним днем уходящего года, а также символизировало смену летнего периода за зимний.

Кельты верили, что в ночь на 1 ноября обитатели потустороннего мира возвращаются на землю. Чтобы отпугнуть духов и привидений, они надевали на себя звериные шкуры, у входа в жилище оставляли угощения, которые могли задобрить обитателей потустороннего мира, а в центре поселения зажигали священный огонь.

Символом этой ночи была тыква – она означала окончание сбора урожая и якобы отпугивала злых духов священным огнем, который зажигался внутри нее от тлеющих углей костра. Кельты называли этот праздник Самайн (Samhain), отмечает портал Historic UK в публикации, посвященной происхождению Хэллоуина.

В 43 году нашей эры римляне завоевали кельтскую территорию, после чего в течение 400 лет кельтские традиции подвергались изменениям под влиянием новой культуры, но сохранили изначальный посыл.

После того как христианство стало господствующей религией на территории бывшей Римской империи, папа Григорий III в середине VIII века объявил 1 ноября Днем чествования всех святых, пытаясь тем самым заменить языческий праздник Самайн на официальный церковный праздник. Изначально этот день называли All Hallows Even, или All Hallows Eve (Месса всех святых), а со временем переименовали в Halloween. Чтобы отпраздновать его, люди переодевались в тематические костюмы, вырезали тыквенные фонари и готовили угощения.

Фото: depositphotos.com

Современные традиции празднования Хэллоуина заключаются в том, что дети и взрослые, переодетые в костюмы привидений, мертвецов и ведьм, стучатся в дома людей, требуя угощений либо денег, отмечается на сайте международного кабельного канала History. Культура переодевания в устрашающие костюмы связана с поверьем, что в таком облике злые духи примут человека, покинувшего в эту ночь свой дом, за своего и обойдут стороной.

В ответ хозяева откупаются от переодетых в нечистую силу визитеров с помощью сладостей или денежных купюр. В противном случае не исключено, что гости могут совершить в адрес хозяев какую-либо не очень обидную шалость.

Фото: depositphotos.com

Современными атрибутами праздника являются тыквы, летучие мыши, черные кошки, паутина, привидения и другие символы, ассоциирующиеся с темными силами.