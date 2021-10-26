Бульвар Шоубиз
 
26 октября, 2021
 
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Как приготовить печенье "пальцы ведьмы" на Хэллоуин. Рецепт

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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"Ногти" на печенье в виде пальцев ведьмы делаются из миндаля
"Ногти" на печенье в виде пальцев ведьмы делаются из миндаля
Фото: depositphotos.com

Как приготовить печенье в виде пальцев ведьмы на Хэллоуин, 24 октября рассказали авторы YouTube-блога Merry Margo Live.

Для приготовления понадобятся:

  • 400 г муки; 
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • щепотка соли;
  • шепотка ванилина;
  • 220 г сахара;
  • 220 г сливочного масла;
  • одно яйцо;
  • миндаль (для "ногтей");
  • пищевой краситель оранжевого цвета.

В течение пяти минут взбиваем масло с сахаром, добавляем яйцо, взбиваем его с маслом, добавляем муку, соль, разрыхлитель, ванилин и вымешиваем тесто. После добавляем оранжевый краситель и отправляем тесто в холодильник на 12 часов.

Затем из теста формируем "пальцы", делаем деревянной палочкой складочки и морщины в местах сгиба, украшаем более тонкий конец "пальца" ведьмы миндалем. Чтобы миндаль легко очистился, его на пять минут необходимо залить кипятком.

Печенье рекомендуется выпекать в духовке на пергаментной бумаге до готовности, регулируя температуру.

Также авторы блога советуют из этого же теста приготовить печенье в форме тыквы или привидений.

ВИДЕО
Видео: Merry Margo Live / YouTube
Теги: Хэллоуин, кулинария, десерт, рецепт
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