  Как приготовить печенье "пальцы ведьмы" на Хэллоуин. Рецепт

Для приготовления понадобятся:
В течение пяти минут взбиваем масло с сахаром, добавляем яйцо, взбиваем его с маслом, добавляем муку, соль, разрыхлитель, ванилин и вымешиваем тесто. После добавляем оранжевый краситель и отправляем тесто в холодильник на 12 часов.
Затем из теста формируем "пальцы", делаем деревянной палочкой складочки и морщины в местах сгиба, украшаем более тонкий конец "пальца" ведьмы миндалем. Чтобы миндаль легко очистился, его на пять минут необходимо залить кипятком.
Печенье рекомендуется выпекать в духовке на пергаментной бумаге до готовности, регулируя температуру.
Также авторы блога советуют из этого же теста приготовить печенье в форме тыквы или привидений.