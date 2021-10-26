  Как приготовить печенье "пальцы ведьмы" на Хэллоуин. Рецепт

"Ногти" на печенье в виде пальцев ведьмы делаются из миндаля Фото: depositphotos.com

Для приготовления понадобятся:

400 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

щепотка соли;

шепотка ванилина;

220 г сахара;

220 г сливочного масла;

одно яйцо;

миндаль (для "ногтей");

пищевой краситель оранжевого цвета.

В течение пяти минут взбиваем масло с сахаром, добавляем яйцо, взбиваем его с маслом, добавляем муку, соль, разрыхлитель, ванилин и вымешиваем тесто. После добавляем оранжевый краситель и отправляем тесто в холодильник на 12 часов.

Затем из теста формируем "пальцы", делаем деревянной палочкой складочки и морщины в местах сгиба, украшаем более тонкий конец "пальца" ведьмы миндалем. Чтобы миндаль легко очистился, его на пять минут необходимо залить кипятком.

Печенье рекомендуется выпекать в духовке на пергаментной бумаге до готовности, регулируя температуру.

Также авторы блога советуют из этого же теста приготовить печенье в форме тыквы или привидений.

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