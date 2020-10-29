Хилтон снялась топлес в стиле Хэллоуин

Американская модель, светская львица, наследница империи отелей Hilton Пэрис Хилтон 29 октября в Instagram опубликовала короткое видео, на котором запечатлена топлес в ажурных чулках и перчатках.
"А вы готовы к Хэллоуину?" – подписала она фото.
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Хилтон родилась в 1981 году в Нью-Йорке в семье наследников основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона.
Пэрис – старший ребенок в семье, у нее есть младшая сестра Ники Хилтон и два брата – Баррон и Конрад Хилтоны.
Модель состоит в отношениях с американским бизнесменом Картером Реумом. Об их романе стало известно в феврале 2020 года.
Хэллоуин ежегодно отмечается 31 октября.