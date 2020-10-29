Хилтон снялась топлес в стиле Хэллоуин

Американская наследница империи отелей Hilton, модель Пэрис Хилтон посвятила фотосессию топлес Хеллоуину.

Хилтон: А вы готовы к Хэллоуину? Фото: ЕРА

Американская модель, светская львица, наследница империи отелей Hilton Пэрис Хилтон 29 октября в Instagram опубликовала короткое видео, на котором запечатлена топлес в ажурных чулках и перчатках.

"А вы готовы к Хэллоуину?" – подписала она фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Who's ready for #Halloween? Публикация от Paris Hilton (@parishilton) 28 Окт 2020 в 11:36 PDT

Хилтон родилась в 1981 году в Нью-Йорке в семье наследников основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона.

Пэрис – старший ребенок в семье, у нее есть младшая сестра Ники Хилтон и два брата – Баррон и Конрад Хилтоны.

Модель состоит в отношениях с американским бизнесменом Картером Реумом. Об их романе стало известно в феврале 2020 года.

Хэллоуин ежегодно отмечается 31 октября.