ГОРДОН
 
 
Интересное

Светильник Джека. Почему на Хэллоуин вырезают фонарь из тыквы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Со светильниками из тыкв связана интересная легенда
Со светильниками из тыкв связана интересная легенда
Фото: depositphotos.com

Одним из атрибутов праздника Хэллоуин является фонарь из тыквы в виде пугающего или смешного лица.

Внутрь такой тыквы ставят свечу. А называют это хэллоуинское украшение фонарем Джека. Обычай делать такие светильники связан со старинной ирландской легендой.

Согласно ей, завсегдатай питейных заведений Джек однажды оказался за одним столом с дьяволом и пообещал его угостить. После нескольких выпитых стаканов эля Джек заявил, что у него нечем расплатиться, и попросил дьявола, чтобы тот превратился в монету. Дьявол возмутился такой дерзости, но пошел на поводу у выпивохи.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Джек схватил эту фальшивую монету и сунул в карман, в котором носил серебряный крест. Дьявол взмолился, чтобы Джек срочно избавил его от такого соседства, но тот потребовал взамен различные блага для себя. Дьявол пообещал, что на протяжении года Джеку будет сопутствовать удача, а душа его останется нетронутой силами ада.

Через год, согласно легенде, Джек снова встретил дьявола – на этот раз в саду во время сбора урожая. Нечистый польстился на спелые плоды, но не мог их достать, поскольку они находились высоко. Джек пообещал дьяволу помочь залезть на верхушку, а когда тот оказался на самой высокой ветке, нарисовал на стволе крест. Дьявол начал биться в агонии и просить пощады. На этот раз Джек потребовал для себя еще 10 лет радостной и беспечной жизни.

Пари было заключено, но до окончания этого срока Джек не дожил. А после смерти его как грешника, заключившего контракт с дьяволом, не взяли в рай. Дьявол же не пожелал его брать и в ад. Неприкаянный Джек, не оставляя надежду, что и для него когда-нибудь наступит Судный день, поместил тлеющий уголек в пустую тыкву и отправился бродить по земле в поисках пристанища.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В англоязычных странах тыкву со свечой внутри называют Jack of the Lantern. Это переводится буквально как "Джек, принадлежащий светильнику".

Светильники Джека в Ирландии и Шотландии устанавливали у входа в дом в День всех святых, чтобы отогнать нечистую силу и дурной глаз. Горящие в них свечи олицетворяли покойных родственников хозяев дома. Кельты таким образом почитали память родных, ушедших из жизни.

В современном мире резные тыквы используют преимущественно как интерьерное украшение для праздника Хэллоуин.  

Теги: Шотландия, праздники, Ирландия, кельты, Хэллоуин, свечи, интерьер, тыква
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Кузин: Большая проблема – локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации
Кузин: Большая проблема – локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации G
Елена ПОСКАННАЯ
Цхакая: Если сложить языковые сертификаты с отменой премий для госслужащих, получается операция вражеских сил. Диверсия
Цхакая: Если сложить языковые сертификаты с отменой премий для госслужащих, получается операция вражеских сил. Диверсия G
Елена ПОСКАННАЯ
Соратница Саакашвили: Судом в Грузии управляет олигарх, который не выпустит на свободу личного врага Путина
Соратница Саакашвили: Судом в Грузии управляет олигарх, который не выпустит на свободу личного врага Путина G
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нереальная", "Ну какая же она богиня". Джоли снялась в винтажном золотом платье на крыше лондонской высотки
"Нереальная", "Ну какая же она богиня". Джоли снялась в винтажном золотом платье на крыше лондонской высотки
Экс-муж Ани Лорак познакомил дочь со своей новой возлюбленной. Опубликовано фото
Экс-муж Ани Лорак познакомил дочь со своей новой возлюбленной. Опубликовано фото
  "Бывает, вот был секс – ну и хорошо. А бывает – вау". Вакарчук прокомментировал расставание с Лялей Фонаревой
  "Бывает, вот был секс – ну и хорошо. А бывает – вау". Вакарчук прокомментировал расставание с Лялей Фонаревой
  Дмитрий Дикусар назвал два качества, которыми должна обладать его избранница
  Дмитрий Дикусар назвал два качества, которыми должна обладать его избранница
Камбербэтч сыграет в сериале "Лондонград" убитого экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко
Камбербэтч сыграет в сериале "Лондонград" убитого экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко
  "Там была жесткая ситуация". Собчак рассказала, как дважды избежала домогательств на корпоративах, которые вела
  "Там была жесткая ситуация". Собчак рассказала, как дважды избежала домогательств на корпоративах, которые вела
Евгения Власова призналась, что вышла на паркет "Танцев со звездами", уже заразившись коронавирусом
Евгения Власова призналась, что вышла на паркет "Танцев со звездами", уже заразившись коронавирусом
  "Разрыв". Maruv показала свою промежность в прозрачных трусах
  "Разрыв". Maruv показала свою промежность в прозрачных трусах
"Наконец-то доехала". DJ Imanbek из Казахстана спустя семь месяцев получил свою статуэтку "Грэмми"
"Наконец-то доехала". DJ Imanbek из Казахстана спустя семь месяцев получил свою статуэтку "Грэмми"
"На сисях круг маловат", "Совсем б/у, хотя женщина хорошая". Тина Кароль выставила голую грудь
"На сисях круг маловат", "Совсем б/у, хотя женщина хорошая". Тина Кароль выставила голую грудь
Nikita Lomakin впервые вышел в свет со своей новой девушкой – участницей балета Дана Балана
Nikita Lomakin впервые вышел в свет со своей новой девушкой – участницей балета Дана Балана
"Прелесть моя!", "Очаровательная красотка". Седокова крупным планом показала грудь
"Прелесть моя!", "Очаровательная красотка". Седокова крупным планом показала грудь
"Где они находят людей, которые так похожи на них?" Дуглас показал своего дублера, с которым дружит более 30 лет
"Где они находят людей, которые так похожи на них?" Дуглас показал своего дублера, с которым дружит более 30 лет
"Ошеломлена и убита горем". Владелец сети отелей Вивек Чадха умер после вечеринки в баре. За два месяца до этого он женился на 29-летней модели
"Ошеломлена и убита горем". Владелец сети отелей Вивек Чадха умер после вечеринки в баре. За два месяца до этого он женился на 29-летней модели
"Такая красивая, боже мой! Она так быстро выросла". 55-летняя Хайек показала взрослую дочь
"Такая красивая, боже мой! Она так быстро выросла". 55-летняя Хайек показала взрослую дочь
"Нас с Ивлеевой за поцелуй тоже предадут суду". Собчак отреагировала на обвинения в адрес "Муз-ТВ" в пропаганде гомосексуальных отношений
"Нас с Ивлеевой за поцелуй тоже предадут суду". Собчак отреагировала на обвинения в адрес "Муз-ТВ" в пропаганде гомосексуальных отношений
 
 

 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS