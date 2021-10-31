Бульвар Шоубиз
 
31 октября, 2021
 
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"Мама чертей". Обладательница самого большого бюста Украины Кузнецова нарядилась в Малефисенту и оголила грудь

Кузнецова: Счастливого Хэллоуина, мои маленькие монстры
Кузнецова: Счастливого Хэллоуина, мои маленькие монстры
Фото: mila_kuznetsova10 / Instagram

Plus-size-модель и обладательница самой большой груди в Украине Мила Кузнецова к Хэллоуину решила закосплеить главную героиню фильма"Малефисента". Соответствующие снимки 31 октября она опубликовала в Instagram.

"Счастливого Хэллоуина, мои маленькие монстры", – подписала она фото.

На снимке Кузнецова изображена с рогами, как у Малефисенты, а также в черном белье и высоких сапогах на шпильке. Образ она дополнила полупрозрачной шалью.

"Мама чертей", – прокомментировал varlamov_52.

"Шикарная грудь", – добавил vladbiloni235677432. 

Контекст:

Мила Кузнецова родилась в 1988 году в Киеве. Она была участницей шоу "Модель XL" на "1+1". Ранее говорилось, что она является обладательницей груди 13-го размера. Например, такая информация подавалась в программе "ЖВЛ" на "1+1". Сама Кузнецова заверила, что ее бюст 15-го размера.

Кузнецова работает помощником адвоката и принимает участие в фотосессиях как модель.

Кузнецову официально признали обладательницей самой большой натуральной груди в Украине. Ее внесли в Национальный реестр рекордов Украины.

Теги: Хэллоуин, модель, Малефисента, Мила Кузнецова
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