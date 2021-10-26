NASA к Хэллоуину показало туманность Голова призрака

Как объясняют авторы сайта, популярный во всем мире праздник Хэллоуин, который отмечают 31 октября, имеет древнее астрономическое происхождение. Еще полторы тысячи лет назад Хэллоуин считался днем, когда встречаются осень и зима. В северном полушарии этот день равноудален от осеннего равноденствия (22 сентября) и зимнего солнцестояния (21 декабря).

При этом, согласно современному календарю, настоящий день смены сезонов наступит только через неделю, 7 ноября.

В NASA говорят, что достойной данью этому древнему празднику является снимок туманности Голова призрака, сделанный с помощью космического телескопа Hubble.

"Подобно изображению вымышленного призрака, NGC 2080 на самом деле является областью звездообразования в Большом Магеллановом Облаке – галактике-спутнике нашей галактики Млечный Путь. Диаметр туманности Голова призрака (NGC 2080) составляет около 50 световых лет", – отмечают в агентстве.

Фото: apod.nasa.gov