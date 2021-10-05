Hubble сфотографировал "опасный танец" двух галактик

Hubble вывели на орбиту в 1990 году, с тех пор он отправляет на Землю уникальные снимки Фото: depositphotos.com

Гравитационное притяжение двух галактик заставляет их взаимодействовать, этот процесс ученые назвали "опасным танцем".

"Такие гравитационные взаимодействия между галактиками обычны и являются важной частью галактической эволюции. Большинство современных астрономов считает, что столкновения спиральных галактик приводят к образованию галактик другого типа, известных как эллиптические галактики. Однако эти столкновения происходят во временных масштабах, которые значительно превосходят продолжительность жизни человека", – отметили в обсерватории.

Галактики находятся на расстоянии более 100 млн световых лет от Земли, уточнили ученые.

Фото: esahubble.org