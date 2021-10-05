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Hubble сфотографировал "опасный танец" двух галактик

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Hubble вывели на орбиту в 1990 году, с тех пор он отправляет на Землю уникальные снимки
Hubble вывели на орбиту в 1990 году, с тех пор он отправляет на Землю уникальные снимки
Фото: depositphotos.com

Телескоп Hubble сфотографировал две взаимодействующие спиральные галактики, которые настолько взаимосвязаны, что имеют общее название Arp 91. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба обсерватории.

Гравитационное притяжение двух галактик заставляет их взаимодействовать, этот процесс ученые назвали "опасным танцем".

"Такие гравитационные взаимодействия между галактиками обычны и являются важной частью галактической эволюции. Большинство современных астрономов считает, что столкновения спиральных галактик приводят к образованию галактик другого типа, известных как эллиптические галактики. Однако эти столкновения происходят во временных масштабах, которые значительно превосходят продолжительность жизни человека", – отметили в обсерватории.

Галактики находятся на расстоянии более 100 млн световых лет от Земли, уточнили ученые.

Фото: esahubble.org
Фото: esahubble.org

Контекст:

Космический телескоп Hubble – автоматическая обсерватория на орбите Земли, названная в честь астронома Эдвина Хаббла. Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства, который входит в число больших обсерваторий NASA.

Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он отправляет на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 млн целевых наблюдений за 38 тыс. космических объектов.

Теги: космос, NASA, ученые, телескоп, галактика, гравитация, астрономы, Hubble, обсерватория
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