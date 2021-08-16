Hubble показал спиральную галактику в созвездии "Печь"

Заснятая спиральная галактика находится в 68 млн световых лет от Земли.
Изображение было снято с помощью камеры Hubble Wide Field Camera 3 (WFC3). Эта камера была установлена в 2009 году, когда астронавты последний раз посещали Hubble.
В обсерватории отмечают, что созвездие "Печь", в котором находится галактика, названо не в честь животного или древнего бога, как многие другие созвездия. Так его назвал Форнакс Николя-Луи де Лакайль, французский астроном, родившийся в 1713 году.
Лакайль назвал 14 из 88 созвездий, которые до сих пор известны. Он имел склонность называть созвездия в честь научных инструментов, включая Atlia (воздушный насос), Norma (линейка или квадрат) и Telescopium (телескоп).
Космический телескоп Hubble – автоматическая обсерватория на орбите Земли, названная в честь астронома Эдвина Хаббла. Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства, входит в число больших обсерваторий NASA.
Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он посылает на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 млн целевых наблюдений за 38 тыс. космическими объектами.