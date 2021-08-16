Hubble показал спиральную галактику в созвездии "Печь"

Заснятая спиральная галактика находится в 68 млн световых лет от Земли Фото: esahubble.org

Заснятая спиральная галактика находится в 68 млн световых лет от Земли.

Изображение было снято с помощью камеры Hubble Wide Field Camera 3 (WFC3). Эта камера была установлена в 2009 году, когда астронавты последний раз посещали Hubble.

В обсерватории отмечают, что созвездие "Печь", в котором находится галактика, названо не в честь животного или древнего бога, как многие другие созвездия. Так его назвал Форнакс Николя-Луи де Лакайль, французский астроном, родившийся в 1713 году.

Лакайль назвал 14 из 88 созвездий, которые до сих пор известны. Он имел склонность называть созвездия в честь научных инструментов, включая Atlia (воздушный насос), Norma (линейка или квадрат) и Telescopium (телескоп).

Фото: esahubble.org