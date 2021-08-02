Hubble заснял спиральную галактику в созвездии Часы

Заснятая галактика находится примерно в 45 млн световых лет от Земли Фото: esahubble.org

Заснятая галактика находится примерно в 45 млн световых лет от Земли в созвездии Horologium (Часы). В центре фотографии можно увидеть яркую полосу, а вокруг нее находятся спиралевидные руки, окутанные темными облаками пыли.

Снимок был сделан благодаря широкоугольной универсальной камере WFC3 космического телескопа Hubble.

Фото: esahubble.org