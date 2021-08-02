Hubble заснял спиральную галактику в созвездии Часы

Заснятая галактика находится примерно в 45 млн световых лет от Земли в созвездии Horologium (Часы). В центре фотографии можно увидеть яркую полосу, а вокруг нее находятся спиралевидные руки, окутанные темными облаками пыли.
Снимок был сделан благодаря широкоугольной универсальной камере WFC3 космического телескопа Hubble.
Космический телескоп Hubble – автоматическая обсерватория на орбите Земли, названная в честь астронома Эдвина Хаббла. Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства, входит в число больших обсерваторий NASA.
Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он посылает на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 млн целевых наблюдений за 38 тыс. космическими объектами.