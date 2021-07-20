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Hubble после ремонта показал новые черно-белые снимки галактик

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Hubble заснял галактики более чем в 297 млн световых лет от Земли
Hubble заснял галактики более чем в 297 млн световых лет от Земли
Фото: hubblesite.org

Телескоп Hubble после ремонта сделал несколько черно-белых кадров для проверки исправности. Снимки опубликованы 19 июля на сайте телескопа-обсерватории.

На левом снимке изображен космический объект ARP-MADORE2115-273, который является системой двух взаимодействующих галактик. Они находятся в 297 млн световых лет от Земли.

На правом кадре изображена большая спиральная галактика ARP-MADORE0002-503, которая расположена более чем в 490 млн световых лет от Земли. Она также втрое больше Млечного Пути (галактики, в которой расположена наша Солнечная система).

Фото: hubblesite.org
Фото: hubblesite.org

Контекст:

Космический телескоп Hubble – автоматическая обсерватория на орбите Земли, названная в честь астронома Эдвина Хаббла. Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства, входит в число больших обсерваторий NASA.

Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он посылает на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 млн целевых наблюдений за 38 тыс. космическими объектами.

13 июня в работе телескопа произошел сбой – главный компьютер перестал получать стандартный сигнал keep-alive, из-за чего перевел все научные инструменты в безопасный режим.

Теги: космос, телескоп, галактика, Hubble
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