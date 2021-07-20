Hubble после ремонта показал новые черно-белые снимки галактик

Hubble заснял галактики более чем в 297 млн световых лет от Земли Фото: hubblesite.org

На левом снимке изображен космический объект ARP-MADORE2115-273, который является системой двух взаимодействующих галактик. Они находятся в 297 млн световых лет от Земли.

На правом кадре изображена большая спиральная галактика ARP-MADORE0002-503, которая расположена более чем в 490 млн световых лет от Земли. Она также втрое больше Млечного Пути (галактики, в которой расположена наша Солнечная система).

Фото: hubblesite.org