Телескоп Hubble заснял яркое звездное скопление в созвездии Скорпиона

Скопление NGC 6380 находится примерно в 35 тыс. световых лет от Земли в созвездии Скорпиона. Очень яркая звезда в верхней части изображения – это HD 159073, которая находится всего в 4 тыс. световых годах от Земли.

Это изображение было получено с помощью широкоугольной камеры Hubble Wide Field Camera 3, которая может снимать относительно большие участки неба с высокой степенью детализации.

Первоначально это скопление обнаружил Джеймс Данлоп в 1826 году и назвал его Дан 538. В дальнейшем его заново открывали еще несколько астрономов, но все они считали NGC 6380 рассеянным звездным скоплением. Только в 1950 году астроном Дэвид Теккерей понял, что это на самом деле шаровое скопление.

В отличие от рассеянных звездных скоплений, которые располагаются в галактическом диске, шаровые находятся в гало; они значительно старше, содержат гораздо больше звезд, обладают симметричной сферической формой и характеризуются увеличением концентрации звезд к центру скопления.