Hubble сфотографировал шарообразное скопление звезд в созвездии Змееносец

Скопление звезд расположено недалеко от центра Млечного Пути, где межзвездный газ и пыль поглощают свет и затрудняют наблюдения, отметили ученые.

"Это поглощение влияет на некоторые длины волн света больше, чем на другие, изменяя цвета астрономических объектов и заставляя их казаться более красными, чем они есть на самом деле", – пояснили в сообщении.

Астрономы называют этот процесс покраснением. Он делает определение свойств шаровых скоплений вблизи галактического центра особенно трудным.

Фото: esahubble.org