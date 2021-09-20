Hubble сфотографировал шарообразное скопление звезд в созвездии Змееносец

Скопление звезд расположено недалеко от центра Млечного Пути, где межзвездный газ и пыль поглощают свет и затрудняют наблюдения, отметили ученые.
"Это поглощение влияет на некоторые длины волн света больше, чем на другие, изменяя цвета астрономических объектов и заставляя их казаться более красными, чем они есть на самом деле", – пояснили в сообщении.
Астрономы называют этот процесс покраснением. Он делает определение свойств шаровых скоплений вблизи галактического центра особенно трудным.
Космический телескоп Hubble – автоматическая обсерватория на орбите Земли, названная в честь астронома Эдвина Хаббла. Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства, входит в число больших обсерваторий NASA.
Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он посылает на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 млн целевых наблюдений за 38 тыс. космических объектов.