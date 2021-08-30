Hubble снял уникальный космический объект в созвездии Ориона

Объекты Хербига – Аро создаются при очень специфических обстоятельствах. Новые звезды часто очень активны и в некоторых случаях они выбрасывают очень узкие струи быстродвижущегося ионизированного газа – газа, настолько горячего, что его молекулы и атомы потеряли электроны.

Затем потоки ионизированного газа сталкиваются с облаками газа и пыли, окружающими новообразованные звезды, со скоростью в сотни километров в секунду. Именно эти энергетические столкновения создают объекты Хербига – Аро, такие, как заснятый телескопом HH111.

Фото: esahubble.org