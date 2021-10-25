Телескоп Hubble заснял спиральную галактику в созвездии Льва

Hubble уже делал фотографию NGC 2903 в 2001 году, однако новая фотография имеет большее разрешение. Сейчас она сделана благодаря широкоугольной универсальной камере WFC3 и камере Advanced Camera for Surveys, которые установлены на телескопе только в 2002-м и 2009 годах соответственно.
Открывателем этой спиральной галактики является британский астроном немецкого происхождения Фридрих Вильгельм Гершель, который впервые наблюдал за объектом 16 ноября 1784 года.
Космический телескоп Hubble – автоматическая обсерватория на орбите Земли, названная в честь астронома Эдвина Хаббла. Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства, который входит в число больших обсерваторий NASA.
Hubble вывели на орбиту 24 апреля 1990 года, с тех пор он отправляет на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 млн целевых наблюдений за 38 тыс. космических объектов.