Бульвар Шоубиз
 
30 октября, 2021
 
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"Андр Танерфельд", "Выразительный образ". Андре Тан к Хэллоуину нарядился Лагерфельдом

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Андре Тан: Обожаю образ человека, который изменил мое мировоззрение и вдохновил на многие победы
Андре Тан: Обожаю образ человека, который изменил мое мировоззрение и вдохновил на многие победы
Фото: andre_tan_official / Instagram

Украинский дизайнер Андре Тан 30 октября в своем Instagram поделился фото в образе известного модельера Карла Лагерфельда.

"Мне всегда нравился Хэллоуин. Ты можешь примерить желанную маску на одну ночь или, наконец-то, снять свою собственную. Это здорово помогает расслабиться. Обожаю образ человека, который изменил мое мировоззрение и вдохновил на многие победы. Карл Лагерфельд переосмыслил классические модели Chanel, добавил новый крой, необычные детали, дерзость и, самое главное, узнаваемый стиль Лагерфельда. А чего только стоит его знаменитый показ Fendi, который спровоцировал сексуальную революцию в 90-х?" – отмечает украинский дизайнер.

"Я даже забыла про праздник Хеллоуин, увидев это. Яркий выразительный образ", – прокомментировала irenesulimarobulets.

"Вау! Образ передан четко, ярко, хлестко!" – добавила makabulairina.

"Андрюха, ну ты Андр Танерфельд", – написал ynwa0088.

Контекст:

Лагерфельд – немецкий модельер, фотограф, коллекционер и издатель. Вплоть до своей смерти был бессменным главным модельером итальянского дома моды Fendi и французского Chanel, с которыми имел пожизненные контракты. В 1998 году открыл в Париже художественную галерею под названием Lagerfeld Gallery – Studio 7L. Лагерфельд приобрел широкую известность как создатель ароматов: он создал духи Chloé (1975), KL (1982), Jako (1997). Дизайнер умер 19 февраля 2019 года.

Теги: Карл Лагерфельд, Хэллоуин, Андре Тан
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