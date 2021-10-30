"Андр Танерфельд", "Выразительный образ". Андре Тан к Хэллоуину нарядился Лагерфельдом

"Мне всегда нравился Хэллоуин. Ты можешь примерить желанную маску на одну ночь или, наконец-то, снять свою собственную. Это здорово помогает расслабиться. Обожаю образ человека, который изменил мое мировоззрение и вдохновил на многие победы. Карл Лагерфельд переосмыслил классические модели Chanel, добавил новый крой, необычные детали, дерзость и, самое главное, узнаваемый стиль Лагерфельда. А чего только стоит его знаменитый показ Fendi, который спровоцировал сексуальную революцию в 90-х?" – отмечает украинский дизайнер.

"Я даже забыла про праздник Хеллоуин, увидев это. Яркий выразительный образ", – прокомментировала irenesulimarobulets.

"Вау! Образ передан четко, ярко, хлестко!" – добавила makabulairina.

"Андрюха, ну ты Андр Танерфельд", – написал ynwa0088.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andre Tan (@andre_tan_official)