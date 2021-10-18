"Будет модная бомба!" Катя Осадчая и Андре Тан анонсировали выход совместной зимней коллекции одежды

Новая зимняя коллекция Кати Осадчей и Андре Тана будет второй совместной работой в области моды телеведущей и дизайнера Фото: andre_tan_official / Instagram

"Наша вторая, уже зимняя, совместная с Андре Таном капсульная коллекция вскоре увидит свет. Я не очень люблю зиму, но приход холодного времени года можно сделать радостнее, если в гардеробе теплые, красивые, уютные вещи. […] Скоро все покажем", – подписала снимок Осадчая.

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Андре Тан в своем Instagram-аккаунте уточнил, что готовится с телеведущей показать "простые вещи, которые легко сочетаются между собой и будут актуальны много лет, независимо от трендов".

"Цвета коллекции также вне времени: белый, серый и оттенки бежевого. Большое внимание мы уделили материалам, выбрав нежный шелк и мягкий кашемир. Не терпится уже вам все показать, следите за новостями!" – написал дизайнер.

"Очень стильно", – прокомментировал фото пользователь с ником djevdetova.

"Отличные луки!" – написала sam_sebe_dizayner_st.

"Супер! Думаю, будет модная бомба!" – считает irmirmir.

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