"Будет модная бомба!" Катя Осадчая и Андре Тан анонсировали выход совместной зимней коллекции одежды

"Наша вторая, уже зимняя, совместная с Андре Таном капсульная коллекция вскоре увидит свет. Я не очень люблю зиму, но приход холодного времени года можно сделать радостнее, если в гардеробе теплые, красивые, уютные вещи. […] Скоро все покажем", – подписала снимок Осадчая.
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Андре Тан в своем Instagram-аккаунте уточнил, что готовится с телеведущей показать "простые вещи, которые легко сочетаются между собой и будут актуальны много лет, независимо от трендов".
"Цвета коллекции также вне времени: белый, серый и оттенки бежевого. Большое внимание мы уделили материалам, выбрав нежный шелк и мягкий кашемир. Не терпится уже вам все показать, следите за новостями!" – написал дизайнер.
"Очень стильно", – прокомментировал фото пользователь с ником djevdetova.
"Отличные луки!" – написала sam_sebe_dizayner_st.
"Супер! Думаю, будет модная бомба!" – считает irmirmir.
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Весной 2021 года Осадчая и Андре Тан выпустили первую совместную коллекцию женской летней одежды.
Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу "Світське життя", а также является ведущей проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти" на "1+1".
Ведущая замужем за коллегой Юрием Горбуновым. У пары есть сын Иван (2017). 19 августа 2021 у супругов родился второй сын. Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью.
Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году. Торговая марка Andre Tan была создана в 2000 году. Дизайнер создает женскую одежду, а также модели для детей.