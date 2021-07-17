Бульвар Шоубиз
 
17 июля, 2021
 
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Андре Тан рассказал, какие модные правила можно нарушить

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Андре Тан: Кроп-топ хитяра вот уже который сезон подряд
Андре Тан: Кроп-топ – хитяра вот уже который сезон подряд
Фото: andre_tan_official / Instagram

Известный украинский дизайнер Андре Тан 16 июля рассказал в Instagram, какие модные правила можно и нужно нарушать уже сегодня.

Укороченным топам вход в общественные места воспрещен.

"Кроп-топ – хитяра вот уже который сезон подряд. Главное – научиться гармонично комбинировать его с другими, более спокойными вещами. И можно смело надевать куда душе угодно! Конечно, снимаются не все ограничения – осторожнее с выходом в топе в офис или в ресторан на ужин", – подчеркивает дизайнер.

Фото: andre_tan_official / Instagram
Фото: andre_tan_official / Instagram

Комбинезоны – это неженственно.

"Льняной комбинезон можно смело назвать образом "четверг, пятница, суббота". В офис, за продуктами и на вечеринку! Уместными будут как слиперы и кеды, так и высокие каблуки. Аксессуары и правильный макияж добавят настроения образу", – считает Андре Тан.

Фото: andre_tan_official / Instagram
Фото: andre_tan_official / Instagram

Табу на сандалии с носками.

"Мужчинами в сандалиях с носками на улицах Киева нас уже не удивить – что уж говорить про новые женские правила. Эксперименты можно проводить не только с носками, но еще и с оригинальными колготками и гольфами. Экспериментируйте!" – советует Андре Тан.

Фото: andre_tan_official / Instagram
Фото: andre_tan_official / Instagram

Клатчи только для вечернего выхода.

"Теперь клатч перестал быть просто удачным дополнением к вечернему образу. Смело берите с собой клатч как на утренний кофе, так и на ежедневный забег по магазинам", – пишет дизайнер.

Фото: andre_tan_official / Instagram
Фото: andre_tan_official / Instagram

Яркие цвета не смешивают.

"Один яркий цвет куда выгоднее и интереснее смотрится с другим ярким цветом. Обычно правильно подобранные контрастные цвета усиливают эффект и удачно подчеркивают друг друга. Желтый миксуйте с оранжевым или красным, розовый – с синим, а голубой – с зеленым", – дал последнюю рекомендацию Андре Тан.

Фото: andre_tan_official / Instagram
Фото: andre_tan_official / Instagram

Контекст:

Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году. Торговая марка Andre Tan была создана в 2000 году. Дизайнер создает женскую одежду, а также модели для детей.

Теги: мода, Андре Тан, стиль
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