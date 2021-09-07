"Не всем дано". Андре Тан удивил бывшую жену и восхитил Остапчука неожиданным признанием

"В этот день родился человек, которым я всегда буду безгранично восхищаться. Ты всегда была моим самым преданным и надежным другом. И самое главное – любящей матерью. Ты подарила мне прекрасную дочь, которую я люблю больше жизни. Спасибо тебе за это. Я многим обязан тебе. Желаю тебе настоящего женского счастья. Верю, у тебя все получится", – написал Андре Тан.
"Андрей, как неожиданно и как приятно! Благодарю тебя", – ответила Харечко.
"Какой прекрасный пример отношений", – прокомментировал украинский ведущий Владимир Остапчук, у которого не сложились отношения с его экс-женой Еленой Войченко.
"Да уж, не всем дано", – отреагировали на комментарий Остапчука пользователи сети.
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Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году. Торговая марка Andre Tan была создана в 2000 году.
Андре Тан и Алина Харечко поженились в декабре 2012 года. 16 мая 2021 года стало известно, что супруги развелись. До этого пара не афишировала расставание. У Андре Тана и Харечко есть общая дочь София (2015).