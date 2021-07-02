"Владимир, хватит врать". Экс-жена Остапчука после его повторного обращения в полицию из-за детей обнародовала копию объяснительной

"Уже в который раз вынужден защищать право видеть собственных детей. Елена Войченко увезла их к своим родителям в Умань не то что не согласовав, но даже не сообщив, на какой срок. Связи с детьми сейчас нет. Моей маме ее отец в грубой форме отказал в желании видеться с внуками. Вынужден в рамках действующего законодательства вызвать полицию и защищать право быть с детьми", – написал Остапчук.

Скриншот: vova_ostapchuk / Instagram

Бывшая жена Остапчука 2 июля в Instagram Stories отреагировала на его обвинения.

"К сожалению, меня и моих детей уже почти два года терроризируют и втягивают в публичное обсуждение вранья бывшего мужа ради его пиара. Теперь он решил делать из себя жертву, врать даже полиции и защищаться от самого себя. Владимир, остановись. Хватит врать", – написала Войченко.

Скриншот: olenavoychenko / Instagram

Она также опубликовала фотокопию объяснительной записки, датированной 30 июня, которая была написана по поводу предыдущего обращения Остапчука в полицию. В документе Войченко сообщает, что ее бывший муж был уведомлен заранее о том, где будут находиться дети.