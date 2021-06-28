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01 июля, 2021
 
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"У нас равноценные права с матерью". Остапчук вызвал полицию и пригрозил экс-супруге судом после того, как не смог увидеться с детьми

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Остапчук развелся с Войченко весной 2020 года после 12 лет совместной жизни
Остапчук развелся с Войченко весной 2020 года после 12 лет совместной жизни
Фото: olenavoychenko / Instagram

Украинский ведущий Владимир Остапчук 27 июня в Instagram Stories сообщил, что не смог на минувших выходных увидеться со своими детьми от первого брака, так как, по его словам, экс-супруга Елена Войченко систематически нарушает установленный судом график свиданий с детьми.

"Надоело стучать в пустые двери. Вызвал полицию, чтобы зафиксировать систематическое нарушение моих отцовских прав. У нас равноценные права с матерью. К сожалению, из-за таких нарушений вынужден буду обращаться в суд, чтобы защитить свои права", – сообщил ведущий.

Войченко пока не комментировала заявление экс-супруга.

Скриншот: vova_ostapchuk / Instagram
Скриншот: vova_ostapchuk / Instagram

Контекст:

Остапчук и Войченко расторгли брак 6 марта 2020 года после 12 лет совместной жизни. У них есть двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018).

В октябре 2020 года Остапчук женился на юристе Кристине Горняк. После регистрации брака супруга ведущего сменила фамилию, став Остапчук. 

В ноябре 2020 года ведущий заявил, что экс-супруга не дает ему видеться с детьми. Войченко в марте 2021 года упрекнула бывшего мужа в том, что после развода он не принимает участия в жизни ее семьи, а с дочерью и сыном видится "14 секунд для Instagram Stories", когда они находятся в школе и детском саду.

В апреле 2021 года ведущий подчеркнул, что бывшая жена не идет на контакт с ним, чтобы установить график совместного воспитания детей.

Теги: дети, скандал, семья, телеведущий, Владимир Остапчук, Елена Войченко
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