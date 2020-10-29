Пышногрудая Кузнецова заявила, что ее бюст на два размера больше, чем считалось ранее

Обладательница самого пышного бюста в Украине Мила Кузнецова назвала объем своей груди.

Украинская plus size модель Мила Кузнецова разместила в Instagram видео, для которого примерила красное кружевное белье.



"Я настоящая! Обладательница самой большой натуральной груди Украины! Занесена в книгу рекордов Украины! Мой обхват груди 136 см, а самое важное для размера – это еще и обхват под грудью! Он у меня 89 см. Итак, разница в 47 сантиметров. И это, ребята, больше 15-го размера. Есть много женщин, которые имеют большую грудь, но и в придачу очень большие остальные части тела (спину, живот). Я из тех девушек, которые могут выставить видео в полный рост, и не стесняюсь своего тела!" – заверила она.

Кузнецова отметила, что есть девушки, которые настолько фотошопят свои фотографии, что в реальности это совершенно другой человек. По ее мнению, это люди с большими комплексами.

"Будьте настоящими, а самое главное, с позитивом в душе!" – призвала она.

Мила Кузнецова была участницей шоу "Модель XL" на "1+1". Ранее говорилось, что она является обладательницей груди 13-го размера. Например, такая информация подавалась в программе "ЖВЛ" на "1+1".

Кузнецова работает помощником адвоката и принимает участие в фотосессиях как модель.



Кузнецову официально признали обладательницей самой большой натуральной груди в Украине. Ее внесли в Национальный реестр рекордов Украины.