Пышногрудая Кузнецова заявила, что ее бюст на два размера больше, чем считалось ранее

Украинская plus size модель Мила Кузнецова разместила в Instagram видео, для которого примерила красное кружевное белье.
"Я настоящая! Обладательница самой большой натуральной груди Украины! Занесена в книгу рекордов Украины! Мой обхват груди 136 см, а самое важное для размера – это еще и обхват под грудью! Он у меня 89 см. Итак, разница в 47 сантиметров. И это, ребята, больше 15-го размера. Есть много женщин, которые имеют большую грудь, но и в придачу очень большие остальные части тела (спину, живот). Я из тех девушек, которые могут выставить видео в полный рост, и не стесняюсь своего тела!" – заверила она.
Кузнецова отметила, что есть девушки, которые настолько фотошопят свои фотографии, что в реальности это совершенно другой человек. По ее мнению, это люди с большими комплексами.
"Будьте настоящими, а самое главное, с позитивом в душе!" – призвала она.
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Я настоящая!!! Обладательница самой большой натуральной груди Украины! Занесена в книгу рекордов Украины! Мой обхват груди 136 см., а самое важное для размера это ещё и обхват под грудью!) Он у меня 89см и так разница 47 сантиметров и это ребята БОЛЬШЕ 15 размера) есть много женщин которые имеют большую грудь но и в придачу очень большие остальные части тела(спину, живот), а размер груди-это пропорции в объёмах груди и под грудью! Я из тех девушек которые могут выставить видео в полный рост и не стесняюсь своего тела! К чему я это все пишу))) Есть девушки которые настолько фотошопят свои фотографии что в реале это совершенно другой человек * для чего они это делают? да чтобы нравиться другим-это люди с большими комплексами(( Будьте настоящие, а самое главное с позитивом в душе! #мысливслух #любитесебя #будьнастоящим . @zvezdagramma моя резервная страница!. . #bodypositive #бодипозитив #большаягрудь #пышка #пушка #бельенабольшуюгрудь #белье #plussizemodel #plussize #modelplussize #ukrainegirl #plussizefashion #plussizefashioninukraine #plussizebeauties #effyourbeautystandards #plussizewomen #lingerie #lingeriemodel #lingerielife #thanks
Мила Кузнецова была участницей шоу "Модель XL" на "1+1". Ранее говорилось, что она является обладательницей груди 13-го размера. Например, такая информация подавалась в программе "ЖВЛ" на "1+1".
Кузнецова работает помощником адвоката и принимает участие в фотосессиях как модель.
Кузнецову официально признали обладательницей самой большой натуральной груди в Украине. Ее внесли в Национальный реестр рекордов Украины.