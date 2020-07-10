Обладательницу самой большой натуральной груди в Украине внесли в Национальный реестр рекордов. Фото

Украинская plus size модель Мила Кузнецова сообщила в Instagram, что ее официально признали обладательницей самой большой натуральной груди в Украине.
"Победа! Самая большая натуральная грудь Украины!!!" – написала она.
Модель обнародовала собственное фото в декольтированном красном платье и свидетельство, подтверждающее, что ее внесли в Национальный реестр рекордов Украины.
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Победа! Самая большая натуральная грудь Украины!!! . @zvezdagramma @milakuznetsova_queen @mila_kuznetsova10
21 июня Кузнецовой исполнилось 32 года. Она уроженка города Лубны Полтавской области.
Мила Кузнецова была участницей шоу "Модель XL" на "1+1". Женщина является обладательницей груди 13-го размера. Она работает помощником адвоката и принимает участие в фотосессиях как модель.