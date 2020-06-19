"Реально большие!". Модель с 13-м размером груди показала тело в декольтированном купальнике. Фото

Украинская plus size модель Мила Кузнецова разместила в Instagram фото в цельном декольтированном купальнике.
"Самый красивый наряд для девушки – это счастье! Носите его, не снимая!" – написала она.
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Самый красивый наряд для девушки- это счастье! Носите его не снимая! . . . . . @zvezdagramma @milakuznetsova_queen @mila_kuznetsova10
"Реально большие", – отметил marioakamariuccio.
Мила Кузнецова была участницей шоу "Модель XL" на "1+1". Женщина является обладательницей груди 13-го размера. Она работает помощником адвоката и принимает участие в фотосессиях как модель.