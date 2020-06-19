Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
19 июня, 2020
 
Новости

"Реально большие!". Модель с 13-м размером груди показала тело в декольтированном купальнике. Фото

Украинская plus size модель Мила Кузнецова поделилась пляжным снимком.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кузнецова: Самый красивый наряд для девушки это счастье! Носите его не снимая! .
Кузнецова: Самый красивый наряд для девушки – это счастье! Носите его не снимая! .
Фото: zvezdagramma / Instagram

Украинская plus size модель Мила Кузнецова разместила в Instagram фото в цельном декольтированном купальнике.

"Самый красивый наряд для девушки – это счастье! Носите его, не снимая!" – написала она. 

"Реально большие", – отметил marioakamariuccio.

Мила Кузнецова была участницей шоу "Модель XL" на "1+1". Женщина является обладательницей груди 13-го размера. Она работает помощником адвоката и принимает участие в фотосессиях как модель.

Теги: купальник, мода и красота, модель, грудь, декольте, Мила Кузнецова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Шокин: Я спросил Деркача про пленки Порошенко – Байдена: "Где взял?"
  Шокин: Я спросил Деркача про пленки Порошенко – Байдена: "Где взял?"
Алеся БАЦМАН
  Верещук: Тигипко был бы хорошим премьером. Это впереди. Я далека от мысли, что Кабмин Шмыгаля будет до конца нашей каденции
  Верещук: Тигипко был бы хорошим премьером. Это впереди. Я далека от мысли, что Кабмин Шмыгаля будет до конца нашей каденции
Алеся БАЦМАН
Записки бывшего подполковника КГБ: Литературная дискуссия "Классика и мы" или политическая провокация?
Записки бывшего подполковника КГБ: Литературная дискуссия "Классика и мы" или политическая провокация?
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS