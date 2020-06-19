"Реально большие!". Модель с 13-м размером груди показала тело в декольтированном купальнике. Фото

Украинская plus size модель Мила Кузнецова поделилась пляжным снимком.

Кузнецова: Самый красивый наряд для девушки – это счастье! Носите его не снимая! . Фото: zvezdagramma / Instagram

Украинская plus size модель Мила Кузнецова разместила в Instagram фото в цельном декольтированном купальнике.

"Самый красивый наряд для девушки – это счастье! Носите его, не снимая!" – написала она.

"Реально большие", – отметил marioakamariuccio.

Мила Кузнецова была участницей шоу "Модель XL" на "1+1". Женщина является обладательницей груди 13-го размера. Она работает помощником адвоката и принимает участие в фотосессиях как модель.