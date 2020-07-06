"Встряхни их!". Модель с 13-м размером груди станцевала в декольтированном платье. Видео

Украинская plus size модель Мила Кузнецова показала в Instagram свой танец. В ролике она предстала в красном декольтированном платье.
"Солнечный день, солнечное настроение, солнечная девушка", – написала она.
Модель танцевала под трек "ВЕЧЕРиНОЧКА" из репертуара экс-участницы украинской группы "ВИА Гра" Веры Брежневой и Monatik.
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Подписчики прокомментировали ролик.
"Встряхни их!" – написала vicky_victoria1995.
"Жаркие танцы", – отметил __m0l0d0y___.
21 июня Кузнецовой исполнилось 32 года. Она уроженка города Лубны Полтавской области.
Мила Кузнецова была участницей шоу "Модель XL" на "1+1". Женщина является обладательницей груди 13-го размера. Она работает помощником адвоката и принимает участие в фотосессиях как модель.