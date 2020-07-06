"Встряхни их!". Модель с 13-м размером груди станцевала в декольтированном платье. Видео

Украинская plus size модель Мила Кузнецова показала, как танцует.

Украинская plus size модель Мила Кузнецова показала в Instagram свой танец. В ролике она предстала в красном декольтированном платье.

"Солнечный день, солнечное настроение, солнечная девушка", – написала она.

Модель танцевала под трек "ВЕЧЕРиНОЧКА" из репертуара экс-участницы украинской группы "ВИА Гра" Веры Брежневой и Monatik.

Подписчики прокомментировали ролик.

"Встряхни их!" – написала vicky_victoria1995.

"Жаркие танцы", – отметил __m0l0d0y___.

21 июня Кузнецовой исполнилось 32 года. Она уроженка города Лубны Полтавской области.

Мила Кузнецова была участницей шоу "Модель XL" на "1+1". Женщина является обладательницей груди 13-го размера. Она работает помощником адвоката и принимает участие в фотосессиях как модель.