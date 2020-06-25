"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами

Украинская plus size модель Мила Кузнецова показала в Instagram, как отпраздновала свой день рождения. На видео запечатлены танцы девушки в окружении ее подруг на одном из пляжей Киева на берегу Днепра.
"День рождения только раз в году!" – написала она.
В отдельных эпизодах именинница продемонстрировала украшенное стразами декольте.
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"У вас там было так круто. Все девочки огонь", – отметила подписчица miss._.lesya.
21 июня Миле Кузнецовой исполнилось 32 года.
Мила Кузнецова была участницей шоу "Модель XL" на "1+1". Женщина является обладательницей груди 13-го размера. Она работает помощником адвоката и принимает участие в фотосессиях как модель