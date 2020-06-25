"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами

Украинская plus size модель Мила Кузнецова отпраздновала день рождения на пляже.

Кузнецова: День рождения только раз в году! Фото: zvezdagramma / Instagram

Украинская plus size модель Мила Кузнецова показала в Instagram, как отпраздновала свой день рождения. На видео запечатлены танцы девушки в окружении ее подруг на одном из пляжей Киева на берегу Днепра.

"День рождения только раз в году!" – написала она.

В отдельных эпизодах именинница продемонстрировала украшенное стразами декольте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МИЛА КУЗНЕЦОВА MISS UKRAINE * (@mila_kuznetsova10) 22 Июн 2020 в 3:25 PDT

"У вас там было так круто. Все девочки огонь", – отметила подписчица miss._.lesya.

21 июня Миле Кузнецовой исполнилось 32 года.

Мила Кузнецова была участницей шоу "Модель XL" на "1+1". Женщина является обладательницей груди 13-го размера. Она работает помощником адвоката и принимает участие в фотосессиях как модель