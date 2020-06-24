"Удивила!". Ратаковски стала блондинкой

Американская модель Эмили Ратаковски осветлила волосы.

Американская модель Эмили Ратаковски разместила в Instagram видео и фото, на которых запечатлена блондинкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram BLONDE. Thank you @kerastase_official * #kerastase Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 23 Июн 2020 в 10:32 PDT

"Первый день блондинки", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Day 1 as a blondie Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 23 Июн 2020 в 6:31 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram * ‍ * Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 23 Июн 2020 в 6:32 PDT

Подписчики модели прокомментировали ее пост с помощью многочисленных эмодзи "огонь", поставили лайки и признались, что перемена была неожиданной.

"Ты меня очень удивила!" – написал martingarabal.

Привычный цвет волос Ратаковски – каштановый. Еще 21 июня она публиковала фото с темными волосами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Thank you * @livincool Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 21 Июн 2020 в 1:08 PDT

Эмили Ратаковски имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни.

В 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.