"Удивила!". Ратаковски стала блондинкой

Американская модель Эмили Ратаковски разместила в Instagram видео и фото, на которых запечатлена блондинкой.
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"Первый день блондинки", – написала она.
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Подписчики модели прокомментировали ее пост с помощью многочисленных эмодзи "огонь", поставили лайки и признались, что перемена была неожиданной.
"Ты меня очень удивила!" – написал martingarabal.
Привычный цвет волос Ратаковски – каштановый. Еще 21 июня она публиковала фото с темными волосами.
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Эмили Ратаковски имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни.
В 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.