Ратаковски в микрострингах, с расставленными ногами, позировала в постели. Видео

Американская модель Эмили Ратаковски разместила в Instagram видео, на котором в купальнике с микрострингами, с расставленными ногами позировала в постели на кровати.
На Ратаковски также была надета рубашка в тон купальнику.
"Дождитесь Коломбо вконце", – написала она.
В финале ролика к модели запрыгивает ее пес по кличке Коломбо.
"Я хочу быть той собакой", – написал _densing, чем рассмешил других подписчиков модели.
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New @inamoratawoman for you and yours coming 5/19. (wait for Colombo at the end)
Эмили Ратаковски имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни.
В 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.