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20 мая, 2020
 
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Ратаковски в микрострингах, с расставленными ногами, позировала в постели. Видео

Американская модель Эмили Ратаковски продемонстрировала тело в миниатюрном купальнике.

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Ратаковски сняла видео, не вставая с постели
Ратаковски сняла видео, не вставая с постели
Фото: emrata / Instagram

Американская модель Эмили Ратаковски разместила в Instagram видео, на котором в купальнике с микрострингами, с расставленными ногами позировала в постели на кровати.

На Ратаковски также была надета рубашка в тон купальнику.

"Дождитесь Коломбо вконце", – написала она.

В финале ролика к модели запрыгивает ее пес по кличке Коломбо.

"Я хочу быть той собакой", – написал _densing, чем рассмешил других подписчиков модели. 

Эмили Ратаковски имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни.

В 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.

Теги: видео, купальник, Эмили Ратаковски, модель, ню-видео, ролик, эротика
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