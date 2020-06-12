Танцы с собакой, поездка с мужем, солнечные ванны, пикник. Ратаковски показала, как отпраздновала день рождения

Американская модель Эмили Ратаковски провела день рождения с супругом, друзьями и питомцем.

Американская модель Эмили Ратаковски разместила в Instagram подборку фото и видео, сделанных 7 июня, в день своего рождения.

На одном из видео она запечатлена танцующей со своим псом Коломбо, с супругом, актером Себастьяном Бир-Макклардом в автомобиле, отдыхающей на шезлонге, сидящей на поляне с друзьями.

"День рождения", – подписала она пост.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Birthday * Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 11 Июн 2020 в 7:42 PDT

7 июня модели исполнилось 29 лет.

Эмили Ратаковски имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни.

В 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.