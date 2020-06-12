Танцы с собакой, поездка с мужем, солнечные ванны, пикник. Ратаковски показала, как отпраздновала день рождения

Американская модель Эмили Ратаковски разместила в Instagram подборку фото и видео, сделанных 7 июня, в день своего рождения.
На одном из видео она запечатлена танцующей со своим псом Коломбо, с супругом, актером Себастьяном Бир-Макклардом в автомобиле, отдыхающей на шезлонге, сидящей на поляне с друзьями.
"День рождения", – подписала она пост.
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7 июня модели исполнилось 29 лет.
Эмили Ратаковски имеет польские, английские, немецкие, еврейские и ирландские корни.
В 14 лет она подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Работала с брендами одежды Forever 21 и Nordstrom, получила известность в модельном бизнесе после работы с фотографом Тони Дюраном.